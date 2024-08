Auf der Herrgottsruh rollen wieder die Kutschen

Am Sonntag, 1. September verwandelt sich Mickhausen wieder in ein Paradies für Pferdeliebhaber und Freunde des traditionellen Fahrsports. Bereits zum 13. Mal lädt die kleine Staudengemeinde Mickhausen zum Kutschenturnier auf der Herrgottsruh ein. Die Fahrsportveranstaltung – immer am ersten Sonntag im September – wird auch heuer von Harald Forster aus Münster mit viel Herzblut organisiert. Eng in die Organisation mit eingebunden ist auch der rührige Förderverein der Herrgottsruhkapelle um seine Vorsitzende Margit Vogel. Mit vielen freiwilligen Helfern sorgt der Verein für die Verpflegung der Teilnehmer und Besucher.

Packende Wettkämpfe in Mickhausen

Prächtige Rösser und blitzende Kutschen sind dann wieder in der idyllischen Naturarena auf der Herrgottsruh hoch über der Gemeinde Mickhausen zu sehen. Ab 11 Uhr starten die Teilnehmer mit den Wettfahrten durch den eng gesteckten Pylonen-Parcours. Bis zu 40 Starter (mehr lässt der Zeitplan nicht zu) werden dann zum Wettlauf gegen die Stoppuhr antreten, der den Kutschern und ihren Pferden alles an Können, Konzentration und Geschicklichkeit abverlangt. Für die Zuschauer bietet sich hier bis zum späten Nachmittag nicht nur die Gelegenheit, packende Wettkämpfe aus nächster Nähe zu verfolgen, sondern auch die besondere Atmosphäre dieses Turniers zu genießen, das Tradition und Leidenschaft für den Fahrsport auf wunderbare Weise vereint. Die Wertung der Turnierrichter erstreckt sich auf vier Klassen: Großpferde und Ponys – jeweils ein- und zweispännig gefahren.

Die Veranstalter rechnen auch heuer wieder mit vielen Zuschauern und voll besetzten Rängen rund um den alten Sportplatz bei der Herrgottsruhkapelle. Der Eintritt zum Kutschenturnier ist frei. Ab 10 Uhr gibt’s Weißwürste, anschließend Mittagstisch sowie Kaffee und Kuchen.