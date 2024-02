Große Suchaktion nach 18-Jähriger im Landkreis Augsburg

Viele Rettungskräfte haben in der Nacht auf Dienstag zwischen Kutzenhausen und Gessertshausen nach einer 18-Jährigen aus Friedberg gesucht.

Mit einem Großaufgebot an Rettungskräften und Helfern wurde am Montagabend nach einer 18-Jährigen im Raum Kutzenhausen gesucht. Die junge Frau hatte sich zuletzt gegen 17 Uhr in Kutzenhausen beziehungsweise Gessertshausen aufgehalten. Danach verlor sich ihre Spur.

Laut Polizei könnte sich die junge Frau aus Friedberg in einer psychischen Ausnahmesituation befinden. Die 18-Jährige ist 175 Zentimeter groß, hat eine sehr schlanke Figur, lange und rot-blonde Haare und trägt eine Brille. Sie ist bekleidet mit einer schwarzen Daunenjacke, trägt eine schwarze Jogginghose sowie weiße Turnschuhe.

Rettungshundestaffeln im Einsatz

Bei der groß angelegten Personensuche, die am Montag nach 18 Uhr anlief, waren Rettungshundestaffeln, das BRK, Johanniter, DLRG und Malteser sowie mehrere Feuerwehren und viele Streifen der Polizei im Einsatz. Das BRK baute eine Verpflegungsstelle auf, um die Helfer mit warmen Getränken und Essen zu versorgen.

Hinweise zur 18-Jährigen oder Erkenntnisse zum derzeitigen Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Polizei Friedberg unter der Telefonnummer 0821/323-1710, der Polizeinotruf unter der 110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.