Kennen Sie auch einen Witz vom Fritz?

Am 24. Juli darf gelacht werden: Denn heute ist der „Erzähl-einen-alten-Witz-Tag“. Der kuriose Gedenktag wird vor allem in den USA gefeiert - aber nicht, weil dort im Augenblick politisch mehr kurios als lustig ist. Der Ehrentag der alten Witze hat seit vielen Jahren einen festen Platz im Kalender und fällt auf den Internationalen Tag der Freude. Heute darf jeder im Gedächtnis kramen und einen Witz erzählen. Vielleicht fällt die Wahl auf Fritzchen - der Bub, der Dinge nicht so versteht, wie sie gemeint sind. So kommt's unmissverständlich missverständlich zu komischen Situationen.

Der Witz mit Fritz

Ein Klassiker ist der Spaziergang von Fritzchen und seiner Oma. Als der Junge auf dem Boden eine Münze sieht, will er sie aufheben. Doch die Oma verbietet‘s ihm, weil man generell nichts vom Boden aufhebt. Kurze Zeit später stolpert die Großmutter und fällt hin. Sie bittet Fritzchen, ihr doch beim Aufstehen zu helfen. Doch Fritzchen schüttelt den Kopf und sagt: „Was auf dem Boden liegt, darf man nicht aufheben.“ Wem diese Episode zu plump ist, kann auch auf den Witz über den Witz zurückgreifen.

Der Witz über den Witz

Fritzchen soll in der Schule einen Witz erzählen. Er schaut seine Lehrerin an, grübelt, zuckt mit den Schultern und sagt: „Ich kenne einen Witz über Witze, aber den darf ich nicht erzählen, sonst ist er nicht mehr witzig.“