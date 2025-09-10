Noch einmal den späten Sommer genießen

Hoigarta-Abende sind schon seit einiger Zeit ein Begriff im Königsbrunner Süden. Etwa alle drei Monate trifft man sich dabei im Vereinsheim der „Südsiedler“ in der Weidenstraße zum geselligen Beisammensein bei Brotzeit und Musik. Dass das Ganze auch mit Lagerfeuer vor der Hütte funktioniert, zeigte sich beim Lagerfeuer-Hoigarta, den der Verein zum zweiten Mal veranstaltete. Die Teilnehmer genossen gute Gespräche und stimmungsvolle Lieder zur Gitarre an einem der letzten schönen Abende des späten Sommers. Würstlgrillen über dem Feuer und ein kühles Getränk rundeten die Veranstaltung ab.

