Modellbahnclub Lechfeld organisiert Tag für ukrainische Kinder

Ukrainische Kinder waren beim Modellbahnclub Lechfeld zu Gast. Sie erlebten einen Tag, der den Krieg in ihrer Heimat kurzzeitig in den Hintergrund rücken ließ.

Die Augen der Kinder wurden immer größer, Finger zeigten auf fahrende Loks, doch die Vereinsmitglieder des Modellbahnclubs Lagerlechfeld konnten die zahlreichen Äußerungen nicht verstehen: Die jungen Gäste sprachen ukrainisch. Der Verein hatte zu einem Besuch mit Besichtigung der Anlagen und Imbiss in die Vereinsräume unter der Hans-Winkler-Sporthalle eingeladen. In Zusammenarbeit mit der Bürgergemeinschaft „Wir daheim im Lechfeld“ fanden über 20 ukrainische Kriegsflüchtlinge, in der Mehrzahl Kinder, den Weg dorthin. Alle sind bei Gastfamilien untergebracht und wurden teilweise von den Gastgebern begleitet.

Ukrainische Kinder bestaunen Modelleisenbahnen in Lechfeld

Vereinsvorstand Hans Sieger hatte die Idee dazu vor einiger Zeit in den Verein hineingetragen, die schnell allgemeine Zustimmung fand. „Die Mitglieder hatten alle die schrecklichen Bilder vor Augen und waren sofort dabei“, erinnerte sich Sieger. Überall im Clubheim waren die Aktiven in ihren hellblauen Oberteilen als Ansprechpartner erkennbar. Schnell verging die Zeit an den liebevoll gestalteten Eisenbahnanlagen aller Größen, immer mehr Details wurden entdeckt von den Kindern und lautstark an die Mütter weitergegeben. Für diese kurze Zeit schien der Grund ihres Aufenthaltes in Deutschland in den Hintergrund gerückt zu sein.

Viktoria Hadersdorfer, federführend bei „Wir daheim im Lechfeld“ für die Gemeinden Untermeitingen, Obermeitingen und Klosterlechfeld, äußerte sich angetan von der Aktion. „Wir freuen uns, dass so viele Bürger und Vereine auf dem Lechfeld mit Hilfe und Abwechslung für die Kriegsflüchtlinge sorgen“, sagte sie und dankte den Clubmitgliedern für die Spende von Warengutscheinen eines ortsansässigen Discounters, die sie in Empfang nehmen durfte. Weiterhin erinnerte sie daran, dass sich Interessenten für Hilfsangebote auf der Internetseite: lechfeld.de genauer informieren könnten.