Bündnis Lechfeld hat neuen Vorsitzenden

Nachdem Ines Schulz-Hanke hat ihr Amt abgegeben hat, leitet Gerald Lauterer jetzt den Verein.

Das Bündnis Lechfeld hat einen neuen Vorsitzenden. Nachdem Ines Schulz-Hanke nach sechs Jahren von der Position der Ersten Vorsitzenden zurücktrat, übernahm Gerald Lauterer jetzt das Amt. Er war bislang stellvertretender Vorsitzender des Vereins. Nach den Wahlen, die im Rahmen der Jahreshauptversammlung in der Sportgaststätte Lagerlechfeld stattgefunden hatten, setzt sich der Vereinsvorstand nun wie folgt zusammen: Gerald Lauterer (Erster Vorsitzender), Stephan Krohns (Zweiter Vorsitzender), Kaspar Berger (Schatzmeister), Ines Schulz-Hanke (Schriftführerin) sowie Sabine Biedermann, Anika Knoke, Friedrich Kosak, Wolfgang Ritter, Stella Roseto, Norbert Stengl und Michael Wünsch. Julia Biedermeier und Alexander Kaufinger wurden als Kassenprüfer bestellt.

Bald wieder Teilnahme an Bürgerfesten geplant

Das Bündnis Lechfeld stellt in der dritten Legislaturperiode Mitglieder des Gräbinger Gemeinderats, seit der Kommunalwahl 2020 sind dies Anika Knoke, Stephan Krohns und Gerald Lauterer. In Untermeitingen vertreten Stella Roseto und Ines Schulz-Hanke die Fraktion Bündnis Lechfeld zum zweiten Mal. Der Verein setzt sich für eine weitere gesellschaftspolitische Entwicklung der Gemeinden Graben und Untermeitingen ein und will die Gemeinschaft der Lechfeld-Gemeinden über Partei- und Gemeindegrenzen hinweg fördern. Sobald die pandemische Lage es zulässt, soll sich das Engagement auch wieder in der Teilnahme an Bürgerfesten und öffentlichen Aktivitäten spiegeln. (AZ)