Das Ende des Jagdbombergeschwaders 32: Als die Truppenfahne eingerollt wurde

Die Traditionsgemeinschaft erinnert beim Sommerfest an das Ende des Kampfverbands auf dem Lechfeld und die Gründung vor zehn Jahren.

Vor zehn Jahren wurde das Jagdbombergeschwader 32 auf dem Lechfeld aufgelöst. Das Ende des fliegenden Kampfverbands brachte die Bundeswehrreform mit sich. Danach gründete sich die Traditionsgemeinschaft JaboG 32.

Deren Mitglieder, Freude und Gäste treffen sich am Freitag, 21. Juli, in der Versöhnungskirche und in der Gartenanlage am Fliegerhorst zum Sommerfest. Beginn ist um 14.30 Uhr. Unter anderem wird an die Geschichte des ältesten, fliegenden Einsatzkampfverbandes auf bayerischem Boden erinnert. Zum offiziellen Ende des Geschwaders gab es 2013 eine ausgedehnte Zeremonie. Die Truppenfahne wurde vom letzten Kommodore des Geschwaders, Oberstleutnant Thomas Dohler, zusammen mit dem Kommandeur der 1. Luftwaffendivision, Generalmajor Robert Löwenstein, feierlich eingerollt und in eine schwarze Hülle geschoben. Auch am Himmel wurde an das Ende des Geschwaders erinnert. Der letzte Tornado des Lechfeldgeschwaders wurde für den Abschied nämlich herausgeputzt: Er trug den Schriftzug „Good Bye Lechfeld“.

Als die Gemeinschaft gegründet wurde

Einige Monate vor dem "Good Bye", nämlich Anfang Oktober, 2012 trafen sich Mitglieder des Fördervereins des Bundeswehrstandortes Lechfeld und der Bürgerinitiative Pro-Lechfeld in der Schlossgaststätte in Untermeitingen und beschlossen, eine Traditionsgemeinschaft Jagdbombergeschwader 32 zu gründen. Die Schirmherrschaft übernahm der ehemalige Kommodore und damalige Befehlshaber Luftwaffenführungskommando, Generalleutnant Peter Schelzig. Am 21. März 2013 wurde dann die erste Mitgliederversammlung einberufen. Als erster Vorsitzender stellte sich Generalmajor Bruno von Mengden zur Verfügung. Er starb im vergangenen Jahr.

Was die Gemeinschaft erreichen will

Als ihre Hauptaufgabe sieht die Gemeinschaft die Pflege der Tradition aller ehemaligen Dienststellen, Institutionen, Einheiten des JaboG 32. Dazu gehören die Pflege der Kameradschaft, die Unterstützung der Militärgeschichtlichen Sammlung (MGS) Lechfeld, die Durchführung von Kameradschafts- und Informationsveranstaltungen sowie die Pflege der Beziehungen zur Bundeswehr und anderen Gesellschaftsgruppen des öffentlichen Lebens.

Mitglieder der Traditionsgemeinschaft JaboG 32 können alle ehemaligen Angehörigen von Einheiten, Dienststellen und Institutionen des Jagdbombergeschwaders 32 werden. Darüber hinaus sind aber auch alle Freunde, Interessierte und Förderer der Initiative angesprochen. (mcz)

