Eurofighter auf dem Lechfeld: Im Notfall geht es auch nachts in die Luft

Auf dem Lechfeld starten Eurofighter, die rund um die Uhr für Sicherheit im Luftraum sorgen. Wie die Alarmrotte arbeitet und vor welchen Herausforderungen sie steht.

Der Alarm kann jederzeit schrillen. Dann müssen zwei Eurofighter-Piloten innerhalb von 15 Minuten in der Luft sein. Sie sind Teil der sogenannten Alarmrotte, die den süddeutschen Luftraum überwacht. Die Kampfjets des Taktischen Luftwaffengeschwader 74 operieren derzeit vom Lechfeld aus.

In Neuburg, der Heimatbasis des Geschwaders, wird bis 17. Mai die Startbahn saniert. Deshalb sind die Eurofighter nach Schwaben umgezogen. Vormittags und nachmittags wird trainiert, teilweise auch in der Nacht. Das hat einen besonderen Grund.