Flugplatz Lechfeld: Die A400M kommen definitiv nicht

Plus Die Pläne für eine Transportdrehscheibe mit den A400M-Großraumflugzeugen auf dem Flugplatz Lechfeld sind endgültig vom Tisch. Jetzt gibt es eine Absage der Verteidigungsministerin.

Es bleibt dabei: Die A400M-Transportmaschinen werden nicht auf dem Lechfeld stationiert. Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) nimmt ihre Entscheidung zur Stationierung des Transportflugzeuges A400M der Bundeswehr auf dem Lechfeld nicht zurück. Das teilte sie CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt und seinem Stellvertreter Hansjörg Durz in einem Schreiben mit.