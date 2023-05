Flugplatz Lechfeld: Die Eurofighter fliegen ab

Das Eurofighter-Geschwader verlässt kommende Woche das Lechfeld.

Mehrere Wochen starteten und landeten die Eurofighter des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 auf dem Lechfeld. Hintergrund war eine Baustelle auf dem Heimatflugplatz in Neuburg. Sie ist jetzt abgeschlossen. Das bedeutet: Ab Mittwoch, 17. Mai, verlässt das Geschwader mit seiner Dauereinsatzaufgabe "Sicherheit im Luftraum" im Rahmen der QRA-Bereitschaft (Quick Reaction Alert) das Lechfeld.

Bis zum 17. Mai ist die so genannte Alarmrotte auf dem Lechfeld stationiert. Die Eurofighter des Taktischen Luftgeschwaders 74 überwachen den Luftraum in Süddeutschland. Im Notfall müssen sie innerhalb von 15 Minuten aufsteigen.

Die Startbahnsanierung am Flugplatz Basis Zell in Neuburg wurde in der geplanten Zeit beendet werden. Der Platz stehe daher wieder vollständig für den Flugbetrieb zur Verfügung, teilt ein Sprecher des Geschwaders mit. Die Sanierung umfasste unter anderem die Erneuerung des kompletten Taxiways, welche eine Fläche von 40.000 Quadratmetern besitzt.

Abflug und Verlegung

Im Laufe des Mittwochs, 17. Mai, werden alle Maschinen und die damit zusammenhängenden Dienstposten aus dem Lechfeld zum Flugplatz Basis Zell zurückverlegt. Der komplette lokale Flugbetrieb sowie die Ausbildungsflüge beginnen wieder ab Montag, 22. Mai, ab Neuburg. In knapp drei Wochen ist wieder großer Flugbetrieb auf dem Lechfeld angesagt: Dann beginnt die Großübung Air Defender. Über 100 Militär-Flugzeuge werden nach Europa verlegt. (mcz)

