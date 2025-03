Gedächtnistraining: „Lerne, als würdest du ewig leben.“

Zehn Teilnehmer sind zum Gedächtnistraining von Regina Keller erschienen. Der Kurs findet über mehrere Wochen jeden Donnerstagvormittag statt. Austragungsort ist das Pfarrheim St. Martin in Lagerlechfeld.

„Lebe, als würdest du sterben. Lerne, als würdest du ewig leben.“ Dieses Zitat von Mahatma Gandhi ist das Motto des Gedächtnistrainings mit Regina Keller. Rund zwölf Teilnehmer im Seniorenalter treffen sich immer donnerstags am Vormittag im Pfarramt St. Martin in Lagerlechfeld. „Wir machen Übungen zur Konzentration, Fantasie und Assoziation“, sagt Kursleiterin Regina Keller. Das Training empfiehlt sie für jede Altersgruppe.

Gedächtnistraining hilft, mit Demenz umzugehen

Spätestens bei einer beginnenden Demenz wird das Gedächtnistraining zur Therapie, denn es hilft, besser mit der Krankheit umzugehen. Regina Keller erklärt, was dabei ihm Gehirn geschieht: „Wir haben im Gehirn etwa 100 Milliarden Neuronen – das sind vernetzte Nervenzellen. Jede einzelne davon kann 100 bis 200 Tausend Synapsen – das sind Verbindungen – mit anderen Nervenzellen eingehen.“ Diese Synapsen entstehen, wenn man sich stark konzentriert oder geistig anstrengt. „Das Gehirn hat eine riesige Kapazität. Man muss sie nur nutzen“, sagt Regina Keller. Die grundlegende Fähigkeit dazu haben Menschen jeden Alters: Auch bei Erwachsenen können Synapsen komplett neu gebildet oder auch abgebaut werden. Das hängt davon ab, wie stark man sein Gehirn fordert. Zum Erfolg gehört es auch, beim Training zu scheitern: „Wenn eine Übung nicht klappt oder man lange über ein Wort grübeln muss, bilden sich neue Synapsen. Wenn man etwas gleich weiß oder gleich kann, hat es keinen Nutzen fürs Gehirn“, erklärt Regina Keller. Das Scheitern ist in diesem Sinne positiv, da das Gehirn sich dabei weiterentwickelt.

Icon Vergrößern Nicht alle Übungen werden sitzend abgehalten. Auch Koordination fordert das Gehirn. Foto: Denise Kelm Icon Schließen Schließen Nicht alle Übungen werden sitzend abgehalten. Auch Koordination fordert das Gehirn. Foto: Denise Kelm

Ohne Scheu machen sich die zehn Teilnehmer an die erste Übung, die sich auch leicht zu Hause nachmachen lässt. Dazu braucht man nicht mehr als einen Einkaufszettel. Den Zettel steckt man zur Sicherheit ein. Zuerst versucht man, alle Lebensmittel von der Liste auswendig zu lernen. Damit das leichter fällt, stellt man möglichst verrückte Verknüpfungen zu den Lebensmitteln her – etwa indem man versucht, gedanklich jedes Produkt an einem Körperteil festzumachen: „Heute kaufen wir Eier, Zwiebeln, Mehl, Bergkäse, Tomaten und Schweinsbraten. Ich stelle mir vor, dass ich die Eier auf meinen Fußspitzen balanciere, mit dem Zwiebelsaft reibe ich meine Waden ein, auf den Oberschenkeln verstäube ich Mehl, zwischen den Pobacken habe ich einen stinkenden Bergkäse festgeklemmt. Die Tomaten habe ich in den Hosengürtel gesteckt, den Schweinsbraten habe ich auf meiner Brust liegen und sein Duft steigt mir in die Nase“, sagt Regina Keller. Dass das alles etwas merkwürdig klingt, ist gewollt. Denn das Verrückte kann sich das Gehirn besser merken als Alltägliches. Daher merkt man sich auf diese Weise leichter, welche Produkte auf der Einkaufsliste stehen. „Generell empfehle ich, von Gewohnheiten abzuweichen. Das geht auch im Kleinen: Man kann mal einen anderen Weg zum Ziel nehmen. Oder mit der anderen Hand die Zähne putzen, das Haar kämmen oder die Suppe rühren als üblich“, sagt Regina Keller.

Konzentration ist gefragt

Zu den Übungen für den Geist kommt Training für den Körper – etwa für die Koordination. Besonders herausfordernd ist es, wenn man mit der einen Hand gleichzeitig etwas anderes tut als mit der anderen Hand. Dazu strecken die Teilnehmer beide Hände vor sich aus und machen eine Faust. Bei der linken Hand ist der Daumen außerhalb der Faust, bei der rechten Hand ist er in der Faust eingeschlossen. Dann öffnet man die Hände und wechselt die Position – klappt den linken Daumen in die Faust und gleichzeitig den rechten Daumen aus der Faust heraus. Das wiederholt man öfter, so schnell man kann. Um dabei nicht durcheinanderzugeraten, muss man sich gut konzentrieren.

Icon Vergrößern Regina Keller (an der Stirnseite sitzend) moderiert das Gedächtnistraining im Pfarramt St. Martin in Lagerlechfeld. Foto: Denise Kelm Icon Schließen Schließen Regina Keller (an der Stirnseite sitzend) moderiert das Gedächtnistraining im Pfarramt St. Martin in Lagerlechfeld. Foto: Denise Kelm

Für eine andere Übung stellen sich die Teilnehmer in zwei Reihen auf. Regina Keller hält vier farbige Karten in der Hand: rot, gelb, grün und blau. Hebt sie die rote Karte, machen alle einen Schritt nach vorn, bei Grün ein Schritt rückwärts, bei Gelb nach rechts und bei Blau nach links. Das klappt ganz gut – und weil einfache Übungen nicht fordernd sind, schraubt Regina Keller die Schwierigkeit hoch: Ab nun müssen alle Teilnehmer das Gegenteil von dem machen, was zuvor bei der jeweiligen Farbe galt: Also bei Rot rückwärts, bei Grün vorwärts, bei Gelb nach links und bei Blau nach rechts. Gar nicht so einfach.

Evi Geiger-Esser (77) nimmt schon mehrere Jahre in Folge an dem Training statt, das immer für einige Wochen im Frühling und Herbst stattfindet. Sie sagt: „Ich wollte mein Gehirn trainieren. Wenn man das nicht tut, lässt es schnell nach. Jetzt sitze ich jeden Sonntagvormittag mit meinem Mann über den Hausaufgaben für den Kurs. Dem schadet das auch nicht.“ Brigitte Klebl (74) ist ebenfalls begeistert: „Ich löse schon immer gern Kreuzworträtsel. Nachdem mein Mann vor zwei Jahren verstorben ist, wollte meine Tochter, dass ich noch mehr für mich mache. Das Training gefällt mir, weil es neue Anregungen gibt.“