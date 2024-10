Modellbahnclub Lechfeld wird 15 Jahre alt

Im September 2009 gründeten sieben vom Eisenbahnmodellbau begeisterte Männer, den Modellbahnclub (MBC) Lechfeld. Heute hat der in den Gemeinden Graben, Klosterlechfeld, Ober- und Untermeitingen beheimatete Club 39 Mitglieder. Der Einzugsbereich der Mitglieder reicht von Gersthofen im Norden bis nach Hohenfurch im Süden. Vom Alter her gibt es keine Grenzen, der jüngste Modellbahnbauer ist 17 und der älteste 93 Jahre. Das Vereinsheim liegt im Gräbinger Ortsteil Lagerlechfeld, im Untergeschoss der Hans-Winkler-Sporthalle, nahe der St.Martinskirche. Dort sind alle Anlagen aufgebaut, an denen ständig gearbeitet wird.

Das Jubiläum wird in der Sporthalle groß gefeiert

Daran möchte der Verein zu seinem 15-jährigen Jubiläum eine breite Öffentlichkeit am Wochenende 19. und 20. Oktober von 10 bis 17 Uhr teilhaben lassen, um eine zauberhafte kleine Welt zwischen Technik und Landschaft, Handwerk und künstlerischer Betätigung kennenzulernen. An diesen beiden Tagen wird die gesamte Sporthalle, sowie ein Teil der Freifläche nebenan zum Ausstellungs- und Entdeckungsraum. Der Gräbinger Bürgermeister Andreas Scharf wird die Jubiläumsausstellung eröffnen.

Auf die Besucher warten Modellbahn-Anlagen aller Spurweiten von Z bis G zum Entdecken und Bestaunen der vielseitigen Welt der kleinen Züge. In der „Modellbahnbörse“ mit attraktiven Verkaufstischen mehrerer Händler kann in Ruhe gestöbert und eventuell gekauft werden. Im Freien lädt die Kindereisenbahn zum Mitfahren ein. Für das leibliche Wohl wird sowohl süß als auch herzhaft gesorgt sein, sodass junge und ältere Besucher eine ebenso erlebnisreiche wie gemütliche Zeit verbringen können. Die fachkundigen Vereinsmitglieder um den ersten Vorsitzenden Hans Wolfgang Sieger stehen bereit, damit viele Informationen und spannende Details des Modellbahnhobbys „rüberkommen“ und Interesse am Verein geweckt wird.

Prunkstücke sind eine volldigitale H0-Anlage im Maßstab 1:87 mit dem Thema „Bahnhof Lagerlechfeld in den 70ern“ und eine teildigitale G-Anlage im Maßstab 1:22,5 „Gartenbahn“. Mit diesen mobilen Anlagen nimmt der ModellbahnClub Lechfeld an Festen wie dem Bürgerfest und Weihnachtsmärkten oder Ausstellungen teil. Darüber hinaus hat der Verein einige kleinere und größere Anlagen in verschiedenen Spurweiten in Arbeit.

Clubanende sind immer donnerstags

Besonderer Wert wird auf die Jugendarbeit im Verein gelegt. „Modelleisenbahn ist nämlich nicht nur ein Hobby für ältere Herren, sondern vielmehr bietet der Modellbahnbau durch seine vielfältigen Facetten Möglichkeiten für jedermann und jederfrau, sich zu verwirklichen“, betont Wolfgang Siegert. Insbesondere Kinder ab Grundschulalter und Jugendliche können über dieses schöne Hobby unter erfahrener Anleitung viel Neues lernen. Sie werden vertraut gemacht mit diversen bastlerischen Fähigkeiten wie Holzbearbeitung, elektronische und elektrotechnische, sowie digitale Grundlagen, aber auch Plastikgebäudebau und Anlagen- und Landschaftsgestaltung. „Wo viele zusammenwirken, können sich Ergebnisse rasch sehen lassen und wenn dann der eigene Zug durch eine selbst mitgestaltete Landschaft fährt, sind Stolz und Zufriedenheit groß. Besonders bei Ausstellungen ist es immer schön anzusehen, wenn sich Kinder vor die Anlagen setzen und mit großen Augen den Fahrbetrieb bestaunen“, sagt auch Pfarrer Leander Sünkel, der mit Freude im Verein mitarbeitet. Das Vereinsleben spielt sich an den regelmäßigen Clubabenden immer donnerstags von 19 bis 21 Uhr, mit regelmäßigen Workshops, Bastel-Samstagen und auch mit kulinarischem Zeitvertreib, etwa beim Weißwurstfrühstück oder Grillabend ab. Auch Ausflüge zu bekannten Schauanlagen oder zu bahnbetrieblich oder bahnhistorisch interessanten Stätten stehen immer wieder auf dem Programm.