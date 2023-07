Lagerlechfeld

17:23 Uhr

Nachwuchs der Feuerwehr zeigt in Lagerlechfeld, was er kann

Plus Beim Zeltlager der Jugendfeuerwehren des Landkreises wurde der Leistungsnachweis für den Feuerwehrnachwuchs abgenommen. Trotz großer Hitze zeigten 180 angehende Feuerwehrfrauen und -männer großen Einsatzwillen.

Von Elmar Knöchel Artikel anhören Shape

Alle zwei Jahre findet das Zeltlager der Kreis-Feuerwehrjugend statt. An einem Wochenende werden dabei die Leistungsnachweise der Feuerwehr-Jugendgruppen abgenommen. Es geht um Fertigkeiten, die später bei Einsätzen wichtig sein werden. Kreisjugendwart Florian Rößle sagt, dass dabei aber nicht der sportliche Wettbewerb im Vordergrund stehe. Vielmehr käme es auf die sorgfältige und schnelle Erfüllung der Aufgaben im Team an. Trotz der großen Hitze am Samstag auf dem Sportplatz in Lagerlechfeld waren die jungen Feuerwehrleute mit großem Elan bei der Sache. Sie sprinteten an 100 Meter langen Wasserschläuchen entlang, um diese miteinander zu verbinden, kuppelten große Schläuche zusammen oder mühten sich an Kübelspritzen.

Sie wollen etwas Sinnvolles tun

Bei der Jugendfeuerwehr lerne man die grundlegenden Handgriffe für spätere Einsätze, erklärte Rößle. Erst ab einem Alter von 18 Jahren könnten die Nachwuchskräfte in den Ernstfall gehen. Zufrieden zeigte er sich, dass nach der Corona-Zeit viele motivierte junge Menschen den Weg zu den Jugendgruppen der Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis gefunden hätten. "Es ist der Wille, etwas sinnvolles zu tun", sagte der Kreisjugendwart.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen