Nato-Übung: US-Kampfflugzeuge landen auf dem Lechfeld

Plus Bei der multinationalen Übung "Air Defender" verlegen die Amerikaner im nächsten Jahr rund 100 Flugzeuge an einem Tag nach Europa.

Im Sommer 2023 werden auf dem Lechfeld amerikanische Kampfflugzeuge starten und landen. Das sagte der Inspekteur der Luftwaffe, Generalleutnant Ingo Gerhartz. Die Piloten nehmen an einer groß angelegten Luftraumübung teil. Die Air National Guard der Amerikaner verlegt laut Gerhartz im Rahmen der Übung "Air Defender" innerhalb von 24 Stunden rund 100 Flugzeuge über den Atlantik auf drei deutsche Flugplätze. Einer davon ist das Lechfeld. Die Aktion soll Russland signalisieren, dass Deutschland einsatzbereit und mit den Nato-Streitkräften bestens verzahnt sei, sagte Gerhartz.