St. Martin in Lagerlechfeld ausgezeichnet: Die Kirche bleibt im Dorf

Die Kirche St. Martin in Lagerlechfeld wird von der Wüstenrotstiftung prämiert und in die Wanderausstellung für Kirchen und Klöster als Orte der Begegnung aufgenommen.

In vielen Ortschaften stehen Kirchen leer und haben keine Bedeutung mehr für das Leben der Dorfgemeinschaft. Die Ursachen dafür können ganz unterschiedlich sein. Deshalb hat die Wüstenrotstiftung einen Wettbewerb zum Thema „Land und Leute – Die Kirche in unserem Dorf“ ausgeschrieben und damit nach Beispielen gesucht, wo Kirchen oder Klöster weiterhin als zentrale Orte der Begegnung in kleineren Gemeinden bestehen können.

St. Martin wurde für die Kirchengemeinde unbezahlbar

Auch die Lagerlechfelder Kirche St. Martin war von der Auflösung bedroht. Denn das 1966 als Kirche für die Militärseelsorge am damals voll besetzten Standort Lechfeld erbaute „Zelt Gottes“ wurde nach deren Rückzug für die Gemeinde viel zu groß und unbezahlbar. „Wir haben 25.000 Liter Heizöl gebraucht, um die Kirche im Winter auf sechs Grad zu erwärmen, und das Dach musste dringend ausgebessert werden“, berichtete Kirchenpfleger Erwin Merz.

Eine Halbierung der Kirche St Martin in Lagerlechfeld war die Rettung

Die Rettung war die Halbierung der Kirche durch Einzug einer Zwischendecke. Nun befindet sich die Kirche im Obergeschoss und unten wurde ein Depot für kirchliche Kunstgegenstände des Bistums Augsburg eingerichtet. Mit der Beteiligung der Diözese konnte die energetische Sanierung mit einer Grundwasserwärmepumpe, Photovoltaik, isolierter Glasfassade und gedämmtem Dach finanziert werden. Nun hat die Gemeinde eine ihrer Größe entsprechende Kirche und im Untergeschoss einen Gemeindesaal für alle ihre Veranstaltungen.

Das frühere Gemeindehaus neben der Kirche hat die Gemeinde Graben gekauft, es wird nun gewerblich genutzt. Kirchenpfleger Erwin Merz berichtete über den Werdegang des Entscheidungsprozesses und der Bauarbeiten. Christian Hörl erläuterte das künstlerische Konzept, nach dem vieles aus der alten in die neue Kirche übernommen wurde und dennoch etwas Neues entstanden ist. Reiner Cruse schilderte das dadurch erneuerte Gemeindeleben mit seinen vielfältigen Aktivitäten.

Die Eröffnung der Ausstellung fand reges Interesse bei den Besuchern im Gemeindesaal. Bis zum 22. Juli ist sie im Kirchenraum zu sehen. Foto: Hieronymus Schneider

Diese Entwicklung war für die Wüstenrotstiftung Grund genug, die St.-Martin-Kirche unter 102 Einsendungen aus Deutschland und Österreich unter die Auswahl von 20 prämierten Kirchen in die Ausstellung aufzunehmen. Deren Kunsthistoriker René Hartmann würdigte die Erhaltung der Kirche als Begegnungsstätte im Ort und sagte: „Die Kirche ist mehr als nur der Raum für die Gottesdienste.“ Die Wüstenrotstiftung arbeitet seit 1990 gemeinnützig im Bereich Denkmalpflege, Kunst und Kultur.

Die Wanderausstellung der 20 aus dem Wettbewerb ausgewählten Kirchen ist noch bis zum 22. Juli in der St.- Martin-Kirche in Lagerlechfeld zu sehen. Die Kirche ist täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet.