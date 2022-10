Starten und landen bald Hubschrauber auf dem Lechfeld?

Plus Die Bundeswehr will 60 Transporthubschrauber kaufen. Wo sie stationiert werden, steht noch nicht fest. Nach der A400M-Absage wäre das Lechfeld eine Option.

Die Bundeswehr soll für einen Milliardenbetrag mit insgesamt 60 schweren Transporthubschraubern ausgestattet werden. Wo die Chinook CH-47 vom Hersteller Boeing stationiert werden, steht offenbar noch nicht fest. Sind sie eine Option für den Nato-Flughafen auf dem Lechfeld?