Stimmungsvolles Kirchenkonzert in Lagerlechfeld

Die neue Orgel für die umgebaute Kirche St. Martin in Lagerlechfeld steht zwar nun schon seit einem knappen halben Jahr im dezent und schlicht ausgestatteten Kirchenschiff, offiziell geweiht wurde sie allerdings erst Mitte Oktober durch Pfarrer Andreas Magg. In einem anschließenden Kirchenkonzert konnten sich dann die Besucher von den unterschiedlichen klanglichen Möglichkeiten des Instrumentes überzeugen. Gestaltet wurde das Konzert von Ulrike Rath, Jürgen Scholz, Clemens Schmied, Joachim Stork und Ludwig Domberger. Da die Musiker jeweils auf zwei unterschiedlichen Instrumenten spielten, entstand ein überaus abwechslungsreiches Programm, das Werke aus Barock und Klassik enthielt. Gerade die kleine kammermusikalische Besetzung kam in der sehr guten Akustik des Kirchenraums voll zum Tragen. Herausragende Werke des Konzertes waren eine Kirchenkantate von G. Ph. Telemann, die Joachim Stork (Tenor) als Solist interpretierte, und zum Abschluss ein Orgelkonzert von G. F. Händel, bei dem Ulrike Rath auf dem neuen Instrument buchstäblich alle Register ziehen konnte. Reicher Beifall der zahlreichen Besucher belohnte die Ausführenden für einen stimmungsvollen Konzertabend.

Kirchenkonzert Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Lagerlechfeld Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kostbarkeit Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis