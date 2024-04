Übergabe auf dem Lechfeld: Die Lehrwerkstatt steht unter neuem Kommando

Plus Die Lechfelder Ausbildungswerkstatt war bisher Teil der Ausbildungsgruppe Süd. Bei einem Appell wurde die Werkstatt jetzt dem Geschwader in Neuburg unterstellt.

Rund 200 geladene Gäste nahmen jüngst am Übergabe-Appell der Lechfelder Ausbildungswerkstatt teil. Die Veränderung der Kommandostruktur sei Teil der Entscheidung zur Umstrukturierung des Technischen Ausbildungszentrums der Luftwaffe, Abteilung Süd, sagte Kommandeur Oberst Thorsten Milewski.

Diese werde, nach der Entscheidung des Standorterhaltes in Kaufbeuren, dort wieder gebündelt. Die Ausbildungswerkstatt für IT-Systemelektronik und Fluggerätemechanik, in der gerade 150 junge Menschen ihre Ausbildung absolvierten, bleibe aber weiterhin auf dem Lechfeld. Hauptmann Christian Lasser, als Vertreter des Gruppenleiters der Ausbildungsgruppe IV, gab einen Überblick über die Tätigkeit der Ausbildungswerkstatt. Die Angehörigen der Werkstatt seien sehr engagiert und hätten sich immer dem gemeinsamen Ziel gewidmet, zu jeder Zeit eine hochgradig professionelle Ausbildung der jungen Menschen zu gewährleisten.