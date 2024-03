B17: Autofahrer brauchen jetzt etwas Geduld

Bei Lagerlechfeld werden die Lärmschutzwände ausgetauscht. Die Baustelle an der B17 dauert bis Dezember und bringt eine Einschränkung mit sich.

Ab nächster Woche müssen Autofahrer auf der B17 bei Lagerlechfeld mit Behinderungen rechnen. Grund dafür sind die Bauarbeiten an der Lärmschutzwand.

Auf einer Strecke von 1000 Metern werden zum Teil schon morsche Holzwände ausgetauscht. Dafür müssen die Bauarbeiter zum Teil auf die B17. Der Zeitplan sieht so aus:

Der Zeitplan auf einen Blick

Ab nächster Woche werden an zwei Stellen im Mittelstreifen der B17 Öffnungen in der Schutzplanke geschaffen. Über sie kann später der Verkehr auf die gegenüberliegende Fahrspur geleitet werden. Parallel zu den sogenannten "Mittelstreifenüberfahrten" wird die Baustellenbeschilderung aufgestellt. Beide Arbeitsschritte sollen bis Mitte April abgeschlossen sein. Nach Auskunft des Staatlichen Bauamts Augsburg ist mit Behinderungen auf der B17 in Lagerlechfeld zu rechnen, da in jeder Fahrtrichtung an einigen Tagen nur ein Fahrstreifen zur Verfügung steht.

Baufeld entsteht in Richtung Augsburg

Danach beginnen die eigentlichen Bauarbeiten vor der Lärmschutzwand südlich der Anschlussstelle Lagerlechfeld. Um ausreichend Platz für die Bauarbeiten und Lagermöglichkeiten zu bekommen, werden der rechte Fahrstreifen und der Standstreifen in Richtung Augsburg gesperrt. Der Verkehr kann jedoch weiter fließen: Es gibt wie gewohnt vier Fahrspuren. Dazu werden in Fahrtrichtung Landsberg zwei Streifen mit gelber Markierung verschmälert und möglichst weit zum rechten Fahrbahnrand über den Standstreifen verlegt. So lässt sich Platz für einen dritten Fahrstreifen schaffen. In Fahrtrichtung Augsburg wird der linke Fahrstreifen über die "Mittelstreifenüberfahrt" auf die gegenüberliegende Fahrbahn geführt.

Ausfahrt Lagerlechfeld bis voraussichtlich Dezember gesperrt

Eine Einschränkung bleibt: Die Ausfahrt Lagerlechfeld von Landsberg kommend wird für die angepeilte Bauzeit bis voraussichtlich Dezember gesperrt. Eine kleinräumige Umleitung führt über die Anschlussstelle Kleinaitingen und zurück über die Landsberger Straße.

Holzelemente zum Teil schon verfault

Die dringende Sanierung der Lärmschutzwände in Lagerlechfeld und an der Bushaltestelle kostet in diesem Jahr rund 4,2 Millionen Euro. Insbesondere die bis zu acht Meter hohen, verfaulten Holzelemente werden durch dauerhafte Aluminium-Bauteile ersetzt. Außerdem werden desolate Betonelemente im Sockelbereich ausgetauscht und Wand-Auflager verstärkt.