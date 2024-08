Spende aus dem Erbseneintopf

Zum Bürgerfest Lechfeld, das erstmals auf dem Gelände der Versöhnungskirche stattfand, gehört der traditionelle Erbseneintopf aus der Bundeswehrküche. Diese Spezialität, die nur eine Stunde lang von 11.30 bis 12.30 Uhr gegen Spenden ausgegeben wurde, fand reißenden Absatz. Bei der von Stabsfeldwebel Monika Liebing geleiteten Aktion kam ein Erlös von 1010 Euro zustande. „Die Hälfte dieser Summe wollen wir an die Lechfelder Tafel weitergeben, denn die Spenden kamen ja von den Lechfelder Bürgern und die Bundeswehr fühlt sich für soziale Einrichtungen an ihrem Standort verpflichtet“, sagte Oberstleutnant Andreas Bachmann als Vertreter des Standortältesten Rüdiger Bieler. Über den Spendenscheck in Höhe von 505 Euro freuten sich nun die Leiterin der Lechfelder Tafel, Judith Aldinger und Andreas Claus, der erste Vorsitzende des Caritasverbandes Schwabmünchen. Die selbe Summe erhielt das Bundeswehrsozialwerk, das sich um unverschuldet in Not geratene Angehörige von Bundeswehrsoldaten kümmert, etwa als Folge von Dienstunfähigkeit nach schweren Verletzungen oder Todesfällen. Text/Bild: Hieronymus Schneider

