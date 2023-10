Viele zieht es nachts in die Kirchen

Bei der "Nacht der offenen Kirchen" erfuhr man in Lagerlechfeld viel über die liebsten Bibelstellen bekannter Personen.

Zum zweiten Mal nach 2017 haben jüngst die beiden Kirchengemeinden in Lagerlechfeld in ökumenischer Verbundenheit die „Nacht der offenen Kirchen“ veranstaltet. Ein Malwettbewerb in der Grundschule hatte die Kinder animiert zu vielen ausdrucksstarken und einfallsreichen Zeichnungen zum Thema: Was man in einer Kirche alles entdecken kann“. Von Engeln bis zum Weihrauchfass war alles dabei.

Die beiden Pfarrer Thomas Demel und Leander Sünkel freuten sich über viele Familien, die zur Präsentation in die Versöhnungskirche gekommen waren und überreichten getöpferte Erinnerungsmedaillen an die Mädchen und Buben. Netter Höhepunkt waren die Vorführungen der Gräbinger „Tanzmäuse“ mit Viktoria Hadersdorfer, bevor ein langer Fackelzug mit Kindern und Erwachsenen singend von der Versöhnungskirche zur St. Martinskirche zog. Dort wurde ein buntes Programm unter dem Motto „Kirche mit allen Sinnen“ eröffnet: „Gerüche und Klänge“ konnten entdeckt werden und geheimnisvolle Gegenstände konnten in zwölf Fühlboxen ertastet werden. Zu hören gab es die beiden Chöre der Kirchen, die Bläsergruppe „Heiligs Blechfeld“ und Wolfgang Reiber an der Orgel der Versöhnungskirche, der mit zauberhaften Orgelklängen die Stimmung einer überraschend meditativ bunt illuminierten Kirche einfing.

Bläsergruppe "Heiligs Blechfeld" sorgte für musikalische Unterhaltung. Foto: Margit Hollenbach

Verschiedene Lechfelder, vom Offizier der Luftwaffe über den Bürgermeister bis hin zum Vereinsvorsitzenden, trugen ihre „liebste Bibelstelle“ vor. In einer Dauerschleife gab es einen Bildvortrag über die Geschichte des Nagelkreuzes sowie einen Film von Hermann Franze über die Martinsgemeinschaften. Kirchenfarben und gottesdienstliche Gewänder wurden vorgestellt mit für viele bisher unbekannten Sachinformationen. Und in einem berührenden Taizegebet fand man sich bei Kerzenschein wieder.

In beiden Kirchen hätte das interessante Parallelprogramm mehr Besucher verdient gehabt, zumal man auf dem Wege sich stärken konnte bei einer Punsch- und Brötchenstation der Pfarrgemeinderäte und Kirchenvorsteher. Ein gelungener Abschluss war dann in der Mitte zwischen den Kirchen am Kreisverkehr der Nachtimpuls mit den Nagelkreuzen aus beiden Kirchen, Lied und Gebet und einer Versöhnungsgeschichte. (AZ)