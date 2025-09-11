Aufregender Start in einen neuen Lebensabschnitt

Während für die älteren Schülerinnen und Schüler die Sommerferien gefühlt viel zu schnell verflogen sind, zählt Laila die Tage bis zu ihrem „großen Tag“. Sie freut sich auf ihre Einschulung. Endlich kein Kindergartenkind mehr, sondern ein Schulkind. Ein großer, wichtiger Schritt für die Siebenjährige, aber auch für ihre Eltern, denn Laila ist das erste von drei Kindern der Familie. Ihre vier Jahre alte Schwester Valentina besucht noch den Kindergarten, der kleine Bruder Sandro, 20 Monate alt, hat derzeit seine Eingewöhnung in der Kita.

Jetzt läuft der Countdown. Bereits im Januar wurde der Schulranzen auf einer ABC-Party ausgesucht. „Laila hatte sich schon im Vorfeld im Internet einige Modelle angeschaut und das war auch ihr Favorit. Nach der fachmännischen Beratung ist es auch dann ihr Wunschranzen geworden“, erzählt Mutter Julia. Ein Federmäppchen und der Sportbeutel sind im Set dabei. Mit 300 Euro schlägt das Ranzenset zu Buche. Laila präsentiert es stolz. Die bunten Farben fallen sofort ins Auge, mit lila, rosa und anderen Pastellfarben ist er ein Hingucker. „Schau mal, die Schmetterlinge darauf leuchten“, zeigt die Siebenjährige.

Eine Schultüte wird sie selbstverständlich bekommen, aber wie die aussieht, das ist ein Geheimnis. Was reinkommen soll, da hat Laila einen Wunsch: „Ein Anhänger mit einer Katze mit großen Augen soll es sein. Und Süßigkeiten.“

In der Mittagsbetreuung trifft Leila Freundinnen aus dem Kindergarten

„Sicher werden wir am ersten Schultag eine Liste der Schule bekommen, was noch alles zu besorgen ist. Da kommt noch einiges zusammen“, ist sich die Mutter sicher. Laila fiebert dem ersten Schultag entgegen und freut sich darauf, endlich zu den Großen zu gehören. Besonders gespannt ist sie auf Sport und Schwimmen, verrät sie. Seit einigen Wochen geht sie regelmäßig in ihrem Heimatort zum Turnen. Bevor sie sich schon beinahe profihaft in ihrem Outfit fotografieren lässt, zeigt sie ihre Turnkünste. Und sie freut sich auf die Mittagsbetreuung. Dort trifft sie ihre Freundinnen aus dem Kindergarten wieder, die jetzt in die zweite Klasse kommen.

Ein neuer Lebensabschnitt beginnt auch für die Eltern

Aufregend wird der neue Lebensabschnitt für alle werden. Mutter Julia ist gespannt, wie sich das Leben der Familie mit einem Schulkind ändert. Immerhin ist mit der Kindergartenzeit auch ein Abschnitt zu Ende gegangen. Laila wird selbstständiger werden, die Eltern müssen lernen loszulassen. Sie blicken mit einem lachenden und einem weinenden Auge der neuen Ära entgegen.

Der erste Schultag - ein spannender Tag wird es auf jeden Fall für die Familie. Nachmittags gibt es Kaffee und Kuchen und am Abend das Lieblingsgericht von Laila. Tagliatelle mit Bolognese. Und dafür ist ihr italienischer Papa zuständig, der es sicher besonders an diesem Tag mit ganz viel Amore kocht.