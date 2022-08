Ein Gegner auf Augenhöhe für den TSAV Schwabmünchen

Zwei Siege, ein Unentschieden – Schwabmünchens nächster Gegner Durach hat dieselbe Bilanz wie der TSV.

Seit mittlerweile drei Spielen ist der TSV Schwabmünchen ungeschlagen. Betrachtet man die Leistungen in den vorherigen Partien ist ein deutlicher Aufwärtstrend festzustellen. Die Chance, diesen Trend weiterzuführen, erhalten die Schwarz-Weißen am Samstag beim Auswärtsspiel in Durach. Um 15 Uhr wird die Begegnung von dem Schiedsrichtergespann um Marijo Kraljic angepfiffen.

Mit dem VfB Durach wartet auf den TSV Schwabmünchen eine Mannschaft, die bisher genauso viele Zähler auf dem Konto hat wie das Team von Esad Kahric. Mit zwei Siegen und einem Unentschieden haben sie dieselbe Bilanz wie die Schwabmünchner. Wobei sie aufgrund des besseren Torverhältnisses zwei Ränge über dem TSV stehen.

Schwabmünchens Trainer: Ein unangenehmer Gegner

Im letzten Spiel konnten die Duracher ein 2:2-Remis gegen Jetzendorf verbuchen. "Durach ist sicher eine unangenehme Mannschaft, die viel Einsatz und Leidenschaft hat. Es wird ein schweres Spiel werden und wir dürfen sie nicht unterschätzen", so Kahric zum kommenden Gegner. Der VfB Durach ist ein Verein, der sehr viel Wert auf die Förderung des Nachwuchses legt, das sieht man auch an ihrem Landesliga-Team: "Die Mannschaft aus Durach ist eine Kameradschaft, die ihre Spieler zum Großteil aus der eigenen Jugend hat. Sie haben kaum Spieler von außen. Ich kenne auch den Trainer gut. Das Spiel wird für uns eine Herausforderung", so TSV-Coach Esad Kahric.

Im Schwabmünchen ist seit ein paar Wochen wieder aufatmen angesagt. Die negative Horror-Serie ist gebrochen. Seit Kahric die Mannschaft des TSV Schwabmünchen übernommen hat, lässt sich eine deutliche Steigerung der Punkteausbeute feststellen. Aus den vier Spielen, bei denen Kahric an der Seitenlinie stand, konnten sieben Punkte geholt werden. Zuletzt erzielten die Schwabmünchner ein 1:1-Remis gegen Weißenburg. Nachdem sie durch einen Foulelfmeter in Rückstand geraten waren, kämpften sie sich wieder zurück. Trainer Esad Kahric zeigt sich erfreut über die letzten Leistungen: "Ich kann es ruhig laut aussprechen, dass ich mit den letzten Spielen zufrieden bin. Auch wenn wir es nicht geschafft haben, am Wochenende einen Heimsieg zu holen. Doch ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir die bessere Mannschaft waren", so Kahric zur Darbietung seines Teams.

Mit einem Sieg in Durach könnten sich die Schwabmünchner ein wenig mehr von den bedrohlichen Rängen absetzen. Damit dies gelingt, muss die Mannschaft sich laut Kahric in gewissen Dingen noch steigern: "Was im Spiel gegen Weißenburg gefehlt hat, war die Zielstrebigkeit und Chancenverwertung im letzten Drittel. Das Gegentor fiel aus keiner herausgespielten Chance, sondern durch einen Strafstoß. Doch Weißenburg hatte sonst kaum Chancen, was für uns spricht. Wir hingegen hatten gute Möglichkeiten und die müssen wir besser nutzen."

Personell muss Kahric auf Benedikt Hoppe verzichten, der aus privaten Gründen verhindert ist. Ansonsten geht er von dem gleichen Kader aus, wie gegen Weißenburg.