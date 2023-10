Landkreis Augsburg

18:30 Uhr

55.000 Euro ergaunert: Tankbetrüger muss ins Gefängnis

Plus Ein 34-Jähriger aus dem Landkreis Augsburg hatte für insgesamt 55.000 Euro getankt, ohne zu bezahlen. Teilweise wurden bis zu 1000 Liter pro Tankvorgang abgezapft.

Von Elmar Knöchel Artikel anhören Shape

Unter falschem Namen und falscher Kontonummer hatte ein 34-Jähriger im Internet eine Tankkarte bestellt. Damit kann bargeldlos getankt werden, der Betrag wird monatlich abgebucht. Nachdem er die Karte erhalten hatte, inserierte er im Internet, dass er Fahrzeuge für einen Euro pro Liter betanken würde. Zur Tatzeit, von Oktober bis November 2022, kostete der Liter Benzin über zwei Euro. In kürzester Zeit meldeten sich mehrere Interessenten auf das Inserat. Der Mann ließ sich von seiner damaligen Freundin, die bei dem Verfahren mit angeklagt war, zu den Tankstellen fahren, da er selbst wegen verschiedener Delikte keinen Führerschein mehr besaß.

Dabei suchte er Tankstellen aus, an denen es nur Kassenautomaten gab. Innerhalb eines Monats führte er so insgesamt 209 Tankvorgänge durch. Teilweise wurden bis zu 1000 Liter pro Tankvorgang abgezapft. Die Schadenshöhe belief sich am Ende auf rund 55.000 Euro. Zugleich wurde dem Mann vorgeworfen, im Internet Smartphones verkauft zu haben, die er gar nicht besaß. Insgesamt rund 4000 Euro soll sich der Angeklagte auf diesem Weg erschlichen haben. Bereits im Sommer des Jahres 2022 hatte er mehrfach in einem Dorfladen im Landkreis, wo man mittels App Zugang erhält, eingekauft, ohne die Rechnungen zu bezahlen. Auch hier entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen