Das ganze Jahr ein Stück Weihnachten

Im Keller unterhalb des Kutzenhausener Gemeindesaals ist praktisch das ganze Jahr über Weihnachten. In der kleinen Werkstatt treffen sich die Mitglieder des rührigen Vereins Krippenfreunde Augsburg und Umgebung, der bereits seit über einem Jahrhundert besteht. Gegründet wurde der Verein am 26. Oktober 1919 auf Anregung von Benefiziat Josef Karl Oblinger von Heilig Kreuz. Damals ging es den einfachen Leuten darum, sich Krippen selbst zu bauen, da diese sehr teuer waren und deshalb vor allem den Reichen und Adligen vorbehalten waren. Der Verein Krippenfreunde Augsburg und Umgebung mit seinen gut 90 Mitgliedern steht aber nicht nur für Tradition und Handwerkskunst, sondern auch für Gemeinschaft und Geselligkeit. Ein jährliches Highlight ist die Krippenausstellung, die in diesem Jahr täglich vom 30. November bis 8. Dezember stattfindet.

Krippen in Kutzenhausen stellen nicht nur die Geburt Jesu dar

Jeden Freitagabend herrscht in der Werkstatt reges Treiben. Rund 20 aktive Mitglieder kommen zusammen, um unter der Anleitung von Werner Kramer, dem ersten Vorsitzenden, Krippen zu bauen. „Auch wer meint, er hat zwei linke Hände, darf gerne bei uns vorbeischauen“, lädt Kramer lächelnd ein. Seit 2014 führt er den Verein und bringt stets neue Ideen von Krippenvereinen im In- und Ausland mit. Dank neuer Materialien wie Styrodur und Bauschaum sind der Kreativität beim Krippenbau kaum Grenzen gesetzt. Besonders die Detailverliebtheit der Mitglieder beeindruckt, von verfallenen Steinfassaden, Landschaften bis hin zu winzigen Nägeln auf Wasserfässern – alles wird mit größter Präzision gestaltet. „Die meditative Arbeit tut uns einfach gut“, erklärt die zweite Vorsitzende Marianne Höß. Auch Kurse und Fortbildungen gibt es an diesen Abenden. Das aktuelle Programm und weitere interessante Informationen sind auf der Homepage des Vereins veröffentlicht.

Das Motiv der Jahreskrippe in der Fischacher Kirche wechselt monatlich. Foto: Werner Kramer

Doch bei den Krippenfreunden geht es nicht nur um handwerkliches Geschick. Das gesellige Miteinander spielt ebenfalls eine große Rolle. An jedem letzten Freitag im Monat wird beim sogenannten Hoigarta zusammen geplaudert, gelacht und neue Mitglieder willkommen geheißen. Werner Kramer, der auch ein beeindruckendes Wissen über die Passion Christi besitzt, kümmert sich unter anderem liebevoll um die sehenswerte Jahreskrippe in der Kirche St. Michael in Fischach, deren Motive fast monatlich wechseln. „Krippenbau ist nicht nur die Darstellung der Geburt Jesu“, erklärt Kramer, „sondern kann auch biblische Szenen das ganze Jahr über darstellen.“

100-jähriges Jubiläum war in Oberschönenfeld voller Erfolg

Derzeit bereiten sich die Krippenfreunde auf ihre nächste große Ausstellung vor, die im Gemeindesaal Kutzenhausen stattfinden wird. Dort werden zirka 40 Krippen zu sehen sein – von Heimatkrippen, orientalische Krippen über Laternenkrippen und andere biblische Darstellungen. Natürlich sind auch die Krippenfreunde anwesend und freuen sich über Fragen zu den Exponaten. Die Ausstellung verspricht also nicht nur die Herzen der Krippenbauer, sondern auch die der Besucher zu erfreuen, so wie es bereits beim hundertjährigen Jubiläum im Jahr 2019 der Fall war, als tausende Menschen die Krippen im Museum Oberschönenfeld bewunderten.

Öffnungszeiten Krippenausstellung Vom 30. November bis zum 8. Dezember im Gemeindesaal Kutzenhausen (Bahnhofstr. 6, 86500 Kutzenhausen). Samstag, 17 bis 21 Uhr, Sonntag, 13 bis 17 Uhr, Montag bis Freitag, 17 bis 20 Uhr. Für Gruppen auch nach Vereinbarung außerhalb der offiziellen Öffnungszeiten.