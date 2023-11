Diese Schandflecken im Augsburger Land sind keinen Besuch wert

Oft zeigen wir die Region von ihrer schönen Seite. Diesmal nicht. Denn in der Tat gibt es auch im Augsburger Land Orte, die alles andere als schön sind.

Die schönsten Aussichtspunkte, die besten Herbstbilder, die tollsten Gebäude: Häufig zeigt die Redaktion die schönen Seiten der Region. Diesmal nicht. Denn es gibt auch viele Fleckchen im Augsburger Land, die alles andere als schön sind, um nicht zu sagen hässlich. Hier eine Auswahl:

Der Putz bröckelt, die Fenster sind morsch: Das Alte Rathaus in Schwabmünchen steht seit knapp zehn Jahren leer und ist kernsanierungsbedürftig. Foto: Carmen Janzen

Marodes inmitten einer Moderne: Das Alte Rathaus in Schwabmünchen steht seit vielen Jahren leer. Das Gebäude ist marode - man sieht es schon von außen im Vorbeigehen: der Putz bröckelt und in der Fassade sind Risse. Das Haus steht inmitten der sanierten "Neuen Mitte" am Stadtplatz in moderner Umgebung. Pläne der Stadt, das Alte Rathaus kernzusanieren, wurden wegen hoher Kostensteigerungen aufgrund der Anforderungen des Denkmalschutzes wieder verworfen. Nun soll eine Sanierung im wesentlich geringeren Umfang als ursprünglich gewollt, den Schandfleck im Schwabmünchner Zentrum verschwinden lassen. Ein Schwabmünchner Architekt ist derzeit am planen. Glaubt man den Gerüchten, könnte es im kommenden Jahr mit der Sanierung losgehen, wenn nicht wieder Unvorhergesehenes dazwischenkommt.

