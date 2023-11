1,6 Millionen Überstunden: Das ist der Fleiß-Pegel im Augsburger Land

Das Pestel-Institut hat untersucht, wie viele Überstunden im Landkreis gemacht werden. Unternehmen bekämen dadurch Millionen Euro quasi geschenkt.

Der „Fleiß-Pegel“ im Landkreis Augsburg zeigt rund 1,65 Millionen Überstunden an. So viel haben die Menschen im Landkreis Augsburg im vergangenen Jahr am Arbeitsplatz zusätzlich geleistet. Davon 1,05 Millionen Arbeitsstunden zum Nulltarif – ohne Bezahlung. Das geht aus dem „Überstunden-Monitor“ vom Pestel-Institut hervor. Die Wissenschaftler haben dabei die „Plus-Stunden im Job“ im Auftrag der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) untersucht. „Alle Beschäftigten zusammengenommen haben den Unternehmen im Landkreis Augsburg durch unbezahlte Mehrarbeit rund 15,06 Millionen Euro quasi geschenkt.

Und das ist schon äußerst sparsam – nämlich nur auf Mindestlohn-Basis – gerechnet“, sagt Laura Schimmel von der NGG Schwaben. Außerdem sei der Überstunden-Berg auch ein Gradmesser für den „massiven Fachkräftemangel“. Die Wissenschaftler haben bei ihrer Untersuchung aktuelle Mikrozensusdaten ausgewertet. Basis der Überstunden-Berechnung ist die Übertragung von Branchen-Durchschnittswerten auf die Beschäftigungsstruktur vom Landkreis Augsburg. (AZ)