10 Jahre Lech-Wertach-Orchester: Konzert im Parktheater

Am 10. Dezember feiert das Lech-Wertach-Orchester im „Verein zur Förderung junger Talente im Begegnungsland Lech-Wertach“ seinen 10. Geburtstag.

Das Lech-Wertach-Orchester besteht nunmehr seit zehn Jahren. Im Parktheater im Kurhaus Göggingen wird es deshalb bereits zum siebten Mal ein „rauschendes Orchesterfest der Jugend“ geben – von virtuosen Barockkonzerten bis zu Musicalmelodien. Die beliebte Veranstaltung steht unter der Schirmherrschaft von Carolina Trautner. Die Zuhörerinnen und Zuhörer erwartet ein abwechslungsreiches und mitreißendes Programm für jeden Geschmack, durch das Moderatorin Monika Scherer auf unterhaltsame Weise führt.

Bundesverdienstkreuz- und Kulturpreisträger Wolfgang Scherer präsentiert an diesem Abend 45 Musikerinnen und Musiker, darunter Preisträger von „Jugend musiziert“ und Sieger internationaler Wettbewerbe. Die Aitinger Alphornbläser starten stimmungsvoll in einem der schönsten Konzerträume Europas, bevor die „Königin von Saba“ mit Glanz und Gloria den musikalischen Reigen eröffnet. Philipp Oberparleiter, Weltmeister vom Bayerischen Akkordeonorchester aus München, präsentiert mit dem Orchester ein rasantes, leidenschaftliches Tangomedley.

Internationale und ausgezeichnete Musiker zeigen in Augsburg ihr Können

Die internationale Brassgruppe „Backblech“ verblüfft mit witzig-virtuosen Arrangements ihres Gründers Felix Linsmeier vom Staatstheater Kassel. Konzertmeisterin Lisa-Maria Günthe brilliert auf ihrer Violine. Starke Gesangssolisten, unter ihnen der 1. Preisträger des Landeswettbewerbs „Jugend musiziert“ Kris Karg, Luisa Mayr und Denise Ihler, führen mit Songs von Michael Bublé, Elvis Presley und Diana Warrens „Can‘t Fight the Moonlight“ in die Welt der Filmmusik. Ebenso mit dabei: die stimmgewaltige Sängerin Angelina Schneider.

Musikalisch beteiligt ist auch der hochtalentierte Ausnahmepianist Markus Göppel. Er verzaubert sein Publikum mit dem Vortrag des Traumkonzerts von Werner Tautz aus der Hitparade der 60er-Jahre. Die Solotrompeterin der Bayerischen Brass-Band-Akademie, Ida König, spielt Barockkonzerte von Telemann und Mozart. Fetzige Puszta-Klänge sowie der stimmungsvolle, sinfonisch besetzte Lechwalzer von Josef Hauber - mit visueller Untermalung, der „Laridah-Marsch“ des berühmten Augsburgers Komponisten Max Hempel sowie ein Medley der 70er-Jahre sollen schöne Erinnerungen und die Sinne wecken.

Info Das Konzert findet am Sonntag, 10. Dezember, ab 17 Uhr im Parktheater im Kurhaus Gögginge, Klausenberg 6 in Augsburg, statt. Karten sind über den Ticketservice des Parktheaters unter Telefon 0821/906-2222 (Montag 9 bis 18 Uhr, Dienstag bis Freitag 9 bis 14 Uhr), per E-Mail an ticket@parktheater.de oder online auf www.eventim.de erhältlich. (AZ)