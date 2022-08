19-Jähriger gibt ergaunertes Geld für Sportwetten aus

Plus Betrug, Urkundenfälschung - die Vorwürfe, die die Anklage einem jungen Mann zur Last legte, wogen schwer. Jetzt musste er sich vor Gericht verantworten.

Dem 19-Jährigen aus dem Landkreis wurde Betrug in 29 Fällen und Urkundenfälschung vorgeworfen. Der Angeklagte, der zurzeit arbeitslos ist, war weitgehend geständig: 17.000 Euro sollte er eigentlich vom Konto der Freundin für ein Auto überweisen, das die junge Frau kaufen wollte. Das Geld ist aber nie geflossen, weshalb der Angeklagte den Kontoauszug gefälscht hat, sodass es den Anschein hatte, dass das Geld überwiesen worden ist. Deshalb musste er sich wegen Urkundenfälschung verantworten.