Landkreis Augsburg

vor 48 Min.

24-Jähriger lädt Bilder von Mitschülerinnen auf Pornoseite hoch

Plus Er stellte unerlaubt Bilder von Frauen bei einer Porno-Plattform ein und legte in deren Namen Profile an. Dafür stand der Mann aus dem Landkreis nun vor Gericht.

Von Felicitas Lachmayr

Ein 24-Jähriger hat mehrere Bilder von Mitschülerinnen auf einer Online-Porno-Plattform hochgeladen. Dafür richtete er sich weiblich klingende E-Mail-Adressen ein und erstellte im Namen der Frauen Profile. Nun musste er sich vor dem Augsburger Amtsgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft warf ihm Beleidigung und Verstoß gegen das Urheberrechtsgesetz vor. Denn er hatte die Fotos ohne Einwilligung der beiden Frauen verbreitet und damit deren Ansehen geschadet.

