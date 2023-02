40 Jahre CD: Von Glücksmomenten mit der runden Scheibe

1983 startete die CD ihren Siegeszug in Europa. Sie bietet viele Vorteile im Vergleich zur Schallplatte, die trotzdem noch ihre Liebhaber hat.

Vor genau 40 Jahren kam die CD auf den Markt. Sie löste nach und nach die Schallplatte als Speichermedium ab. Vergessen ist Vinyl aber nicht. Im Gegenteil. Viele Menschen greifen wieder zur Platte, weil mit ihr Erinnerungen verbunden sind.

Strenges Ritual

Um Schallplatten aus der Sammlung der Eltern hören zu dürfen, musste früher ein strenges Protokoll eingehalten werden. Einem Ritual gleich wurde die weiße Schutzhülle vorsichtig aus dem quadratischen Karton gezogen, der schon eine eigene Kunstform darstellt. Wie ein rohes Ei musste die schwarze Scheibe behandelt werden, kein Finger durfte die Oberfläche berühren. Am Plattenspieler musste der Arm mit dem Tonabnehmer vorsichtigst angehoben werden. Wenn sich dann die Nadel langsam senkte und sich in mit einem sanften Knistern in die feinen Rillen grub, war er da: der Glücksmoment.

Das Material nutzt sich ab

Das ist noch heute so, auch wenn sich das Material nach einiger Zeit abnutzt oder die Platte einen Kratzer bekommt. Aber macht nichts: Die Schallplatte lebt, auch wenn sie viele schon für tot erklärt haben.

