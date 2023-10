57-Jähriger besitzt jahrelang den Kopf eines geschützten Tieres

Plus Ein Mann bekommt den Schädel eines Wisents geschenkt. Die Rinderart ist allerdings streng geschützt. Deshalb stand er nun vor Gericht.

Als ehemaliger Jagdscheininhaber hätte er es wissen müssen, warf die Staatsanwaltschaft einem 57-Jährigen aus dem südlichen Landkreis Augsburg vor. Nämlich dass der Schädel, den der Angeklagte geschenkt bekommen hatte, von einem Wisent stammt. Die Tiere stehen unter besonderem Schutz. Dem 57-Jährigen wurde ein Verstoß gegen das Bundesnaturschutzgesetz vorgeworfen. Dafür musste er sich vor dem Amtsgericht Augsburg verantworten.

Wie Rechtsanwalt Udo Reissner, der den Angeklagten verteidigte, erklärte, habe sein Mandant den Schädel vor einigen Jahren von polnischen Jägern bei einer gemeinsamen Hasenjagd geschenkt bekommen. Der 57-Jährige sei damals und bis zuletzt davon ausgegangen, dass es sich bei dem Schädel um den eines Bisons handelt. Das wäre kein Problem gewesen.