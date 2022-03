Kritik an der A400M-Bruchlandung kommt jetzt auch von Landtagsabgeordneten

Plus Auf dem Lechfeld werden keine A400M-Transportflugzeuge stationiert: Vor einer Woche wurde die Entscheidung des Verteidigungsministeriums bekannt.

Seit 2019 liefen die Pläne, den Flugplatz auf dem Lechfeld umzukrempeln. Jüngst hat das Bundesministerium der Verteidigung entschieden, doch keine A400M auf dem Lechfeld zu stationieren. Das hat nun auch drei Landtagsabgeordnete aus der Region auf den Plan gerufen. Die Abgeordneten Alex Dorow, Carolina Trautner und Peter Tomaschko, alle CSU, äußern sich kritisch.