Ab ins kühle Nass: Der große Freibad-Test im Augsburger Land

Angebote, Größe, Preise: Badegäste verraten, was sie an ihrem Freibad schätzen.

Rutschen, planschen, schwimmen, einfach den Sommer genießen: Im Freibad haben alle Spaß. Aber was zeichnet die Bäder im Augsburger Land aus? Leser berichten, warum sie ihr Freibad lieben.

"Das Freibad ist unser Urlaub!", sagt Elisa Spatz über das Panoromabad in Dinkelscherben. Mit ihren fünf Kindern, die sich je nach Alter auf dem großen Spielplatz, im neu angelegten Kinderbecken oder schon selbst in der Wasserwacht austoben, sind sie nach Möglichkeit jeden Tag am Kaiserberg. "Man trifft einfach alle, oft verabredet man sich auch noch für später", sagt Spatz. Sie ist begeistert von den Möglichkeiten: 50-Meter-Becken, Sprungbretter, Kinderrutsche, Planschbecken, Kinderspielplatz und Liegewiesen zeichnen das Bad aus. Dazu gehört ein Kiosk mit Sonnenterrasse und sogar ein Bücherschrank, an dem sich jeder bedienen kann. Auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten wird das Bad zum Treffpunkt: Immer wieder finden Partys statt. Ein Tag im Panoramabad kostet eine vierköpfige Familie mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern zwölf Euro.

Familie Spatz genießt täglich ihren "Urlaub Zuhause" im Panoramabad Dinkelscherben. Foto: Ludwig Wenisch

Riesiges Wellenbecken in Gersthofen

Die vor allem für ihr 900 Quadratmeter großes Wellenbecken bekannte Gersthofer Gerfriedswelle wird von den zwei Jugendfreunden Enes Kanat und Julian Schmid fast täglich besucht. "Wir haben hier immer sehr viel Spaß, oft kommen wir sogar zu fünft her", sagt Enes Kanat. Das Bad bietet neben Sprungtürmen und zwei Wasserrutschen unter anderem ein Fuß- und Volleyballfeld sowie eine eigene Mutter-Kind-Beckenzone und sogar eine Sauna. Julian Schmid gefällt besonders die große Liegewiese, die immer sehr sauber sei. Auch das Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugt ihn – eine Familie mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern über sechs Jahre zahlt 15 Euro. Dank eines elektronischen Kassensystems kann sich jeder im Internet informieren, wie viele Besucher aktuell in der Gerfriedswelle sind. Ist die Bade-Ampel auf rot, heißt das: Die Auslastung ist sehr hoch. Der Einlass kann zeitnah gestoppt werden.

Julian Schmid und Enes Kanat genießen so oft wie möglich das vielfältige Freizeitangebot der Gersthofer Gerfriedswelle. Foto: Ludwig Wenisch

Ruhe und Action im Sun Splash Meitingen

Als "große Freiheit" empfindet es Hilde Kell, wenn sie im 50-Meter-Becken des Sun Splash in Meitingen gemeinsam mit Elfriede Helfert ihre Bahnen zieht. Fast täglich ist sie zu Gast und genießt das Bad. Wer es gerne sehr lebendig mag, findet im Sun Splash eigene Becken mit Sprungtürmen, Rutsche und Wasserpilz. Unter der Woche sei im Meitinger Freibad eher wenig los, berichten Hilde Kell und Elfriede Helfert. Am Wochenende geht es oft rund: Dann seien auf dem Parkplatz alle möglichen Autokennzeichen zu sehen. Trotzdem habe das Personal alles im Griff. "Aber man kann auch am Samstag in Ruhe schwimmen, die Familien sind dann im Nichtschwimmerbecken", sagte Elfriede Helfert. Der Tageseintritt kostet in Meitingen für eine vierköpfige Familie 8,50 Euro.

Die Ruhe im 50-Meter-Edelstahlbecken des Sun-Splash in Meitingen empfinden Hilde Kell und Elfriede Helfert als "Große Freiheit". Foto: Ludwig Wenisch

In Kutzenhausen geht es familiär zu

Sabrina Alessandra geht regelmäßig ins Freibad Kutzenhausen zum Schwimmen. "Es ist hier sehr familiär. Wenn jemand einmal einige Tage fehlt, fällt das sofort auf", sagt sie. Der Kiosk sei ein beliebter Treffpunkt. "Die Besitzerin ist immer freundlich, egal wie stressig ihr Tag auch gerade sein mag. Es macht einfach Spaß, sich mit einem Getränk hier zusammenzusetzen und zu ratschen." Auch Martina Lutz stellt dem Kiosk ein gutes Zeugnis aus. Sie kommt einmal in der Woche nach Kutzenhausen, wenn das Panoramabad in ihrem Wohnort Dinkelscherben geschlossen ist. Das Freibad wurde vor zwei Jahren von Grund auf saniert. Für die Besucher gibt es ein 40 Meter langes Becken für Schwimmer sowie ein Erlebnis- und ein Kleinkinderbecken. Der Tagespreis für zwei Erwachsene und zwei Kinder liegt bei zwölf Euro.

Sabrina Alessandra kommt gerne ins familiäre Freibad Kutzenhausen. Foto: Maximilian Gori

Im Naturfreibad gibt's Wasser ganz ohne Chlor

Das Naturfreibad in Fischach steht für Freizeitspaß im Einklang mit der Natur. Dazu gehören ein Nichtschwimmerbecken mit Rutsche, ein großer Schwimmbereich mit Sprungturm. Es gibt große Grünflächen, einen Wasserspielbereich für die Jüngsten oder Beachvolleyball-Felder. Bei zwölf Euro liegt die Familienkarte pro Tag. Für Margit Schaller punktet das Naturfreibad durch seine schöne Anlage, die angenehme Wassertemperatur und sein Wasser ohne Chlor. Katerina Nigg, die jeden Tag drei- bis viermal ins Bad kommt, sagt: "Es ist Erholung pur, nicht nur zum Lesen und Schwimmen, sondern auch um anderen Menschen zu begegnen." Das Wasser selbst beschreibt Katerina Nigg als "echt und authentisch". Es sei aber nicht nur das Wasser, das den Ort zu etwas Besonderem mache. "Die Steine, das Holz, das Grüne, alles harmoniert mit dem Wasser", sagt die Fischacherin.

Trampolin und Slackline in der Singoldwelle

Josephine Mayer genießt fast jeden Vormittag die Ruhe beim Schwimmen im 50-Meter-Schwimmerbecken der Singoldwelle in Schwabmünchen. Sie schätzt die Sauberkeit im Freibad. Stammgast Claudia Stahl freut sich über das großzügige Schwimmerbecken. Daran schließt sich das Erlebnisbecken samt Rutsche an. Für die Jüngsten gibt es einen Wasserspielplatz und ein Kleinkinderbecken. Und wer sich eine Pause vom kühlen Nass gönnen möchte, der lässt sich entweder einfach von den beiden Trampolinen in die Lüfte katapultieren oder versucht seine Balance auf einer Slackline zu halten. Die weiten Grünflächen laden außerdem zum Fußball- oder Volleyballspiel ein. Das Familienticket für zwei Erwachsene und alle eigenen Kinder liegt bei 11,50 Euro.

Freibäder Sommer 2023 Bei den heißen Temperaturen suchen alle nach Abkühlung. Foto: Maximilian Gori

Schwimmerbecken und Sprungturm in Bobingen

Gerhard Müller, ein waschechter Schwabmünchner, besucht täglich das Aquamarin in Bobingen. Müller schätzt die Sauberkeit des Bades, den ansprechenden Preis und das gute Personal. Dieses sei immer aufmerksam und höflich. "Es ist hier einfach noch ein friedliches Miteinander ganz ohne Spannungen", lobt Müller. Im "Aquamarin" fällt sofort das 50 Meter lange Schwimmerbecken mit separatem Sprungturm ins Auge. Im Erlebnisbecken gibt es für Gäste sogar Massagedüsen. Der Nachwuchs kommt im Kinderbecken und auf dem Spielplatz auf seine Kosten. Wer eine Pause vom Wasserspaß sucht, findet sich entweder beim Entspannen auf dem weiten Grün wieder oder hat die Möglichkeit zum Volleyball- und Tischtennisspiel. Die Tagesfamilienkarte umfasst zwei Erwachsene und drei Kinder für elf Euro.

Miriam Landner schätzt das Bobinger Aquamarin, weil der Weg dorthin nicht weit ist. Foto: Maximilian Gori

Mitmachen und abstimmen: Wo ist das schönste Freibad? Hier geht es zum Online-Voting.