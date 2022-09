Ab ins Wochenende: Das ist alles geboten im Landkreis Augsburg

Michaeli-Markt, Stauden-Oktoberfest oder Familienfest auf Gut Morhard: Was im südlichen Landkreis in den kommenden Tagen alles los ist.

Zum Start ins Wochenende hat die Redaktion besondere Höhepunkte zusammengestellt. Wo und wann etwas im südlichen Landkreis los ist, zeigt der kleine Überblick.

In Schwabmünchen ist Michaeli-Markt: Bierzelt, Vergnügungspark, Jahrmarkt und Kunst- und Genussmarkt sowie verkaufsoffener Sonntag ziehen Tausende Gäste in die Stadt. Am Freitag öffnet das Zelt am Festplatz um 18 Uhr zum Abend der Betriebe und Behörden, ab 19 Uhr spielt Die Hausband. Am Samstag geht's um 12 Uhr los. Nach der Musikkapelle Schwabegg (12 bis 16 Uhr) ist ab 19 Uhr Party mit der Band Freibier angesagt. Am Sonntag spielt die Trachtenkapelle Alpengruß zum Frühschoppen (ab 10.30 Uhr). Im Anschluss haben die Stadtmusikkapelle (14 bis 17 Uhr) und am Abend die Musikappelle Rammingen (ab 18.30 Uhr) ihren Auftritt. Am Montag spielen ab 11.30 Uhr die Trachtenkapelle Schwabmünchen und The Mercuries (18 bis 22 Uhr). Am Dienstag ist ab 14 Uhr Kindernachmittag.

Das Programm im Festzelt (22. bis 26. September) auf dem Michaeli-Markt: 1 / 5 Zurück Vorwärts Donnerstagabend: "Joe Williams Band"

Freitagabend: "Die Hausband"

Samstag: von 12 bis 16 Uhr Musikverein Schwabegg, ab 19 Uhr "Die Freibierband"

Sonntag: Frühschoppen mit der Trachtenkapelle "Alpengruß" Schwabmünchen, am Nachmittag Stadtmusikkapelle Schwabmünchen, am Abend Musikverein Rammingen

Montag: Trachtenkapelle "Alpengruß", am Abend "The Mercuries"

Der Vergnügungspark am Festplatz ist bis einschließlich Dienstag, 27. September, geöffnet. Über 20 Schausteller bieten Spaß und Unterhaltung mit verschiedenen Fahrgeschäften an. Der Jahrmarkt mit etwa 120 Händlern in der Garten- und Museumstraße findet von Samstag bis Montag jeweils von 10 bis 18 Uhr statt, ebenso der Kunst- und Genussmarkt der Werbegemeinschaft auf dem Stadtplatz.

Der Marktsonntag beginnt um 9 Uhr mit der Patroziniumsmesse in der Stadtpfarrkirche St. Michael. Die Geschäfte haben von 12.30 bis 17.30 Uhr geöffnet. Auf der Fuggerstraße wird es eine Oldtimer-Ausstellung geben.

Auf dem Michaeli-Markt in Schwabmünchen gibt es in diesem Jahr viele Fahrgeschäfte. Foto: Uwe Bolten (Archivbild)

Das kleine Oktoberfest in den Stauden

Etwas kleiner als der Michaeli-Markt ist das Oktoberfest in Langenneufnach. Es wird vom Musikverein organisiert und beginnt heute Abend am Bahnhofsplatz. Eröffnet wird es um 19.30 Uhr mit den Böllerschützen und Bürgermeister Gerald Eichinger, der das erste Fass Bier ansticht. Zur Unterhaltung spielt die Musikkapelle aus Mindelzell. Mit einem Partyabend geht es dann am Samstag ab 20 Uhr weiter. Die Band Solid Age verspricht gute Stimmung mit Pop- und Rockmusik. Einlass ist ab 19 Uhr. Am Sonntag geht es gemütlicher zu. Nach dem Festgottesdienst (10 Uhr) ist Frühschoppen im Festzelt angesagt. Ab 12.30 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen, zwei Stunden darauf ist Familiennachmittag. Zum Festausklang spielt ab 18 Uhr der Musikverein Walkertshofen.

Familientag auf Gut Morhard

Familien sind am Sonntag von 11 bis 16 Uhr auf Gut Morhard in Königsbrunn angesprochen. Dort heißt es "Tierzeit": kommen, schauen, genießen und mitmachen. Kommen und schauen können Zuschauer auch beim Laurentiuslauf in Bobingen. Der Startschuss zu dem besonderen Breitensportveranstaltung fällt am Samstag um 9 Uhr. (mit cako)