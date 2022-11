Das sind die Advents- und Weihnachtsmärkte im südlichen Landkreis Augsburg

Ein Besuch auf dem örtlichen Weihnachtsmarkt gehört für viele fest zur Adventszeit. Im südlichen Landkreis Augsburg gibt es heuer zahlreiche Gelegenheiten dazu.

Nach zwei Jahren des Verzichts dürfte die Vorfreude auf Glühwein, Bratwurst und Co. in diesem Jahr umso größer sein. In der Umgebung warten viele kleine und größere Märkte mit Leckereien, Geschenkideen, Musik und vielem mehr auf Besucherinnen und Besucher.

Nikolausmarkt Königsbrunn : Der Nikolausmarkt findet wie zu Vor-Corona-Zeiten am zweiten Adventswochenende auf dem Vorplatz der Hydro-Tech Eisarena statt. Kinder können sich auf den Nikolaus und seine Engel freuen, die Geschenke verteilen. An den drei Öffnungstagen kann der Nikolausmarkt wie folgt besucht werden: Freitag, 2. Dezember, von 16 bis 21 Uhr, Samstag, 3. Dezember, von 15 bis 21 Uhr und Sonntag, 4. Dezember, von 14 bis 20 Uhr.

Hoigarten Schwabmünchen : Heuer findet der Weihnachtsmarkt der Werbegemeinschaft Schwabmünchen , der "Hoigarten", erstmals auf dem Stadtplatz statt. An knapp 20 Ständen werden Kunsthandwerk, Deko, Speisen und Getränke angeboten. Geöffnet ist von Donnerstag, 1. Dezember, bis Sonntag, 18. Dezember, immer donnerstags und freitags von 16 bis 20 Uhr sowie samstags und sonntags von 15 bis 20 Uhr. Los geht's am 1. Dezember um 17.45 Uhr. In diesem Jahr gibt es mit dem "Hoigärtle" sogar eine Miniversion. Der Weihnachtsmarkt von und für Kinder findet bereits am Samstag, 26. November, von 14 bis 18 Uhr statt. Mit dabei sind die Kinderchöre und die Jugendscola, die Mittelstetter Garde sowie die Kinderbläsergruppe der Stadtmusikkapelle. Die Kinder selbst bieten Essen, Gebasteltes und Punsch an ihren Ständen an.

Dieses Foto entstand im Jahr 2019. Der Schwabmünchner Weihnachtsmarkt fand damals noch auf dem Schrannenplatz statt. Heuer ist er erstmals auf dem Stadtplatz in der Neuen Mitte zu finden. Foto: Markus Betzl (Archivbild)

Adventsmarkt an der Christuskirche: Die evangelische Kirchengemeinde Schwabmünchen richtet ihren ersten Adventsmarkt an der Christuskirche in der Holzheystraße in Schwabmünchen aus. Beginn ist am ersten Advent, 27. November, nach dem Gottesdienst. Rund um das neu sanierte Kirchengebäude werden kleinere Speisen und Getränke sowie selbst gemachte Adventsartikel angeboten. Ab 16.30 Uhr musiziert das Vororchester 2.0 der Stadtmusikkapelle, ab 18 Uhr stimmen La Occasio mit ihrem Weihnachtskonzert in der Christuskirche auf die Adventszeit ein. Die Einnahmen werden für die Restfinanzierung Gebäudesanierung verwendet.

Was die Weihnachtsmärkte im südlichen Landkreis Augsburg zu bieten haben

Adventsmarkt beim Kindergarten St. Christophorus : Am Donnerstag, 24. November, veranstaltet der Kindergarten St. Christophorus in Schwabmünchen auf dem Parkplatz neben dem Kindergarten in der Auerbergstraße einen kleinen Adventsmarkt . Von 9.30 bis 14 Uhr gibt es Advent- und Türkränze, weihnachtliche Deko, kleine Wichtel- und Weihnachtsgeschenke, Plätzchen, Liköre und vieles mehr. Der gesamte Erlös kommt dem Kindergarten zugute.

Schwabegger Dorfweihnacht : Die Schwabegger Dorfweihnacht der örtlichen Vereine und Gruppen findet am Samstag, 26. November, statt. Eröffnet wird die Dorfweihnacht um 14.30 Uhr durch die Musikkapelle Schwabegg , die gemeinsam mit den Alphornbläsern, dem Kinderchor und der Jugendkapelle sowie den Jagdhornbläsern den Nachmittag über für stimmungsvolle Unterhaltung sorgt. Angeboten werden Speisen und Getränke sowie selbst gefertigte Produkte der Vereine. Kleine Besucher können um 15.30 Uhr und 16.30 Uhr einer Kasperltheater-Aufführung des Kindergartens Don Bosco im Dorfgemeinschaftshaus zuschauen.

Krippenausstellung in Scherstetten : Im Rahmen des Adventsbasars des Obst- und Gartenbauvereins Scherstetten werden am ersten Adventssonntag, 27. November, von 14 bis 18 Uhr im neu renovierten Lagerhaus weihnachtliche Krippen aus Handwerkskunst gezeigt. Die Ausstellung ist auch zusätzlich am zweiten Adventssonntag, 4. Dezember, von 14 bis 18 Uhr zu besichtigen.

Christkindlmarkt Bobingen : Der Christkindlmarkt in Bobingen öffnet traditionell am ersten Adventwochenende, in diesem Jahr vom 24. bis 27. November, donnerstags bis samstags von 17 bis 21 Uhr, und sonntags von 14 bis 20 Uhr auf dem Zentrumsplatz und am Rathaus der Stadt Bobingen . Veranstalter ist der Gewerbeverein, das städtische Kulturamt steuert das Rahmenprogramm wie die Auftritte der Musikschulen und den Handwerkermarkt bei.

Adventswerkstatt in der Dreifaltigkeitskirche: Bis einschließlich Sonntag, 27. November, können im Vorraum der Dreifaltigkeitskirche in Bobingen täglich von 9 bis 18 Uhr liebevoll gestaltete Gestecke und Kränze gekauft werden. Der Erlös kommt sozialen Projekten zugute. Das Team freut sich über Helfer beim Binden und Dekorieren.

Am Sonntag, 4. Dezember, veranstaltet die Gemeinde Graben wieder ihren Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz. Foto: Gemeinde Graben

Adventsmarkt Obermeitingen : In bewährter Weise findet am Samstag, 26. November, von 16 bis etwa 18.30 Uhr beim Feststadl in der Hauptstraße der Obermeitinger Adventsmarkt statt. Der Bastelkreis Obermeitingen verkauft selbst gefertigte Adventskränze und Basteleien und die örtlichen Vereine sorgen für die Bewirtung. Der Erlös wird an ein Kinderhospiz gespendet.

Weihnachtsmarkt Graben: Die Gemeinde Graben veranstaltet am Sonntag, 4. Dezember, von 13 bis 19 Uhr zum 29. Mal den Gräbinger Advent am Rathausplatz. Es gibt Getränke , Speisen und musikalische Beiträge durch den Musikverein Graben. Handgefertigte Geschenkartikel werden von den örtlichen Vereinen und Hobbykünstlern angeboten. Auch der Nikolaus in Begleitung von zwei Engeln hat um 16 Uhr seinen Besuch angekündigt.

Advent im Landkreis Augsburg: Märkte von Langerringen bis Oberottmarshausen

Langerringer Adventsmarkt : Der Langerringer Adventsmarkt findet am Samstag, 26. November von 15 bis 21 Uhr zwischen der Kirche und dem Gemeindezentrum statt. Zur Einstimmung organisiert das Team Kultur Gut um 14 Uhr ein adventliches Konzert in der Kirche St. Gallus mit der Chorgemeinschaft Langerringen . Für das leibliche Wohl sorgen die Vereine und die Landfrauen laden zu Kaffee und Kuchen im Gemeindezentrum ein. Auch der Nikolaus besucht den Adventsmarkt mit großem Lagerfeuer. Der Erlös wird an die Sternstunden-Aktion gespendet.

Christkindlmarkt Oberottmarshausen : In Oberottmarshausen findet der Christkindlmarkt am Sonntag, 27. November, von 14.30 bis 19 Uhr statt. Im Schulhof werden Getränke , Speisen und Selbstgemachtes angeboten. Im Werkraum und in der Kindertagesstätte können die kleinen Besucher beim Basteln aktiv werden. Zudem gibt es einen Flohmarkt für Adventsartikel und Kaffee und Kuchen im Pfarrhof-Treff.

Advent im Schlosshof Mickhausen : Am Samstag, 26. November, verwandelt sich der Mickhauser Schlosshof ab 16 Uhr in einen vorweihnachtlichen Markt mit Verkaufsständen und Verpflegungsinseln im Freigelände und im Schlosshofsaal, wo Bastelarbeiten und Kunsthandwerk angeboten werden. Den Kindern wird der Nikolaus einen Besuch abstatten, außerdem werden Märchen erzählt. Bläsergruppen der Schmuttertaler Musikanten umrahmen den Nachmittag musikalisch.

Vor der Kulisse des historischen Fuggerschlosses im Dorfzentrum feiert die Staudengemeinde Mickhausen am Samstag, 26. November, wieder den Advent im Schlosshof. Foto: Walter Kleber

Weihnachtsmarkt Walkertshofen : Der Musikverein Walkertshofen veranstaltet in einer Gemeinschaftsaktion mit den Vereinen seinen Weihnachtsmarkt am Samstag, 26. November – heuer beim Außengelände am Lagerhaus. Von 14.30 Uhr bis 21.30 Uhr gibt es kulinarische und vorweihnachtliche Angebote. Kinder können Ponys reiten und Geschichten lauschen. Gegen 15 Uhr verteilt außerdem der Nikolaus Geschenke. Für musikalische Unterhaltung sorgen die Musik- und Jugendkapelle, der Jugendchor und die Alphornbläsergruppe.

