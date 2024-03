Landkreis Augsburg

06:00 Uhr

Ärger über nicht gedeckte Kosten: Im Kreistag wird der Freistaat abgewatscht

Plus Der Problem-Haushalt 2024 ist beschlossen: Es hagelt Kritik an der bayerischen Ausgleichspraxis.

Von Maximilian Czysz

Es war ein Kraftakt, einen ausgeglichenen Haushalt auf die Beine zu stellen. Denn vor Monaten klaffte noch ein Millionenloch in der Landkreis-Kasse. Es wurde gestopft, was in der Aussprache im Kreistag reihum der zielorientierten Zusammenarbeit zugeschrieben wurde. Gleichzeitig gab es scharfe Kritik am Freistaat.

Der Landkreis zahle den fehlenden Ausgleich durch den Freistaat mit neuen Schulden, sagte der Vorsitzende der CSU-Fraktion, Lorenz Müller. "Der Freistaat muss endlich die tatsächlichen Kosten erstatten, die bei der Erfüllung staatlicher und übertragener Aufgaben entstehen", sagte Silvia Daßler. Eine Gegenüberstellung von tatsächlichen und erstatteten Kosten habe gezeigt, dass der Landkreis auf hohen Kosten sitzen bleibt.

