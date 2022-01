Nach seinem Austritt fordert die AfD die Rückgabe von Frank Skipiols Mandaten

Plus Nach dem Parteiaustritt von Frank Skipiol beziehen die Bezirks- und Kreisvorsitzenden der AfD, Gerd Mannes und Reinhard Kistner dazu Stellung - mit klaren Worten.

Zum Jahreswechsel hat Bezirks-, Kreis- und Stadtrat Frank Skipiol der AfD den Rücken gekehrt und in einem Interview die Gründe dafür erklärt. Unsere Redaktion hat bei der Partei um Stellungnahme gebeten. Bezirkschef und Landtagsabgeordneter Gerd Mannes und Kreisvorsitzender Reinhard Kistner haben geantwortet und fordern, dass Skipiol neben der Parteimitgliedschaft auch die errungenen Mandate zurückgeben solle.