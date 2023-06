Landkreis Augsburg

Air Defender: "Bayern war ein guter und wichtiger Gastgeber für unsere Verbündeten"

Plus Zwei Wochen lang war der Flugplatz Lechfeld Teil der großen Luftverlege-Übung Air Defender 23. Der Kommandierende General des Luftwaffentruppenkommandos, Günter Katz, zieht Bilanz.

Von Maximilian Czysz

Zwei Wochen Air Defender in Deutschland: Was ist Ihre Bilanz in einem Satz?



Günter Katz: Die Übung Air Defender war in jeder Hinsicht ein Erfolg, da sie den Zusammenerhalt der NATO und deren Bereitschaft und Fähigkeit sich zu verteidigen eindrucksvoll demonstriert und die Rolle von Luftstreitkräften als Kräfte der ersten Stunde deutlich untermauert hat.

Ist Deutschland seiner Führungsrolle gerecht geworden?



Katz: Deutschland hat mit der Planung und Durchführung der Übung Air Defender 23 gezeigt, dass es bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. Unsere Soldatinnen und Soldaten haben gemeinsam mit Streitkräften aus 24 weiteren Ländern die Übung zu einem großen Erfolg gemacht. Einen wesentlichen Beitrag hierzu hatte unser deutsches Führungszentrum in Kalkar, aus dem heraus die gesamte Übung koordiniert und geleitet wurde.

