Landkreis Augsburg

vor 16 Min.

Air Defender: Einmal volltanken bitte - aber wo?

Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Plus Bis zu 500.000 Liter Kerosin benötigen die Flugzeuge bei der Militärübung Air Defender jeden Tag. Das Lechfeld wird hauptsächlich unterirdisch mit Treibstoff versorgt.

Von Maximilian Czysz Artikel anhören Shape

250 Flugzeuge aus 25 Nationen sind bis 23. Juni an der Luftwaffen-Großübung Air Defender 23 beteiligt. Um aufsteigen und über Europa üben zu können, benötigen sie viel Treibstoff. Nach Angaben der Bundeswehr sind es 400.000 bis 500.000 Liter Kerosin - pro Tag. Der Sprit kommt über verschiedene Wege zu den Flugzeugen.

Der Flugplatz Lechfeld verfügt über eine eigene Pipeline. Sie verbindet unterirdisch verschiedene Flugplätze, Militäreinrichtungen und Tanklager in Deutschland. Die Druckleitung wird permanent überwacht, bei einem Druckabfall sofort Alarm ausgelöst. Regelmäßig üben die Feuerwehren im südlichen Landkreis den Ernstfall: Was muss passieren, wenn die Pipeline beispielsweise ein Leck hat und Kerosin in ein Gewässer fließt? Bislang gab es keinen Ernstfall.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen