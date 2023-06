Landkreis Augsburg

06:00 Uhr

Unterkünfte, Verpflegung und mehr: Diese Logistik steckt hinter Air Defender

Plus Gekämpft wird in der Luft - am Boden wird gegessen und geschlafen. Die Soldaten, die auf dem Lechfeld stationiert sind, schätzen die deutsche Gastfreundschaft.

Von Maximilian Czysz Artikel anhören Shape

250 Flugzeuge aus 25 Nationen sind für zwei Wochen zu Gast in Europa: Sie sind Teil der größten Verlege-Übung von Luftstreitkräften seit Bestehen der Nato. Damit das Manöver Air Defender 23 funktioniert, ist ein weitaus größerer Stab an Soldaten im Hintergrund nötig. Von Fluglotsen über IT-Spezialisten bis hin zu Mechanikern und Reservisten der Heimatschutzkompanie: Rund 400 Frauen und Männer sind es auf dem Lechfeld. Sie hat Andreas Halscheidt im Blick.

Er ist Chief of Base Support. So ist der offizielle Titel des Organisators, der sich unter anderem um Unterkünfte und Verpflegung kümmert. Eine Mammutaufgabe, die Halscheidt mit seinem Team stemmt. Innerhalb kurzer Zeit mussten für die Amerikaner und Griechen Hotels in der Region gefunden und gebucht werden. In der Welfenkaserne Landsberg stehen weitere Übernachtungsmöglichkeiten für Flugpersonal bereit, das kurzfristig zu Gast ist. Dazu gehören unter anderem die Piloten der drei amerikanischen F15-Maschinen, die am Montag auf dem Lechfeld landeten.

