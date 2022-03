Aktion: Wer sind die starken Frauen im Landkreis Augsburg?

Die besten weiblichen Vorbilder sind nicht Stars, sondern Frauen von nebenan. Zum Weltfrauentag ehrt unsere Redaktion weibliche Idole aus dem Landkreis.

Da ist die Mutter, die kein Auge zumacht, bevor das Kind nicht heil zu Hause angekommen ist. Oder die beste Freundin, für die ein trauriger Smiley in einer Nachricht reicht, um alles stehen und liegen zu lassen. Die weise Großmutter, die einen ohne große Worte versteht. Die Vorgesetzte, die sich in einer Männerdomäne durchsetzt und andere Frauen unterstützt. Aber auch die Nachbarin, die einen mit lustigen Sprüchen aus dem Alltag reißt.

Frauen setzen sich für das Zusammenleben ein, vermitteln Werte und leisten enorme Arbeit. Doch nicht immer wird ihr Einsatz gewürdigt. Dabei hat vermutlich jeder Mensch eine weibliche Person im Leben, die einen besonders geprägt hat – sei es die Mutter, die beste Freundin, die Partnerin oder die Lieblingsmusikerin mit ihren Songtexten.

Redaktion ehrt Frauen aus dem Landkreis Augsburg

Heute, am 8. März, wird der Internationale Frauentag gefeiert. Der Tag steht für die Rechte der Frauen und ihren Kampf für Gleichberechtigung. Denn noch immer sind Frauen benachteiligt – auch in Deutschland. Sie sind häufiger Opfer von häuslicher sexueller Gewalt, arbeiten in sozialen und damit schlechter bezahlten Berufen und steigen seltener in Führungspositionen auf. Auch in wichtigen politischen Ämtern sind sie unterrepräsentiert.

Das soll sich ändern. Anlässlich des Weltfrauentags möchte die Redaktion deshalb jene Frauen im Landkreis Augsburg ehren, die für unsere Leserinnen und Leser – wenn auch im Kleinen – von großer Bedeutung sind. (AZ)

Mitmachen Wer ist DIE FRAU in Ihrem Leben, und wieso? Melden Sie sich hierzu per E-Mail an redaktion@schwabmuenchner-allgemeine.de.