Als US-Soldaten den Todesmarsch in Klimmach beenden

US-Soldaten befreiten KZ-Häftlinge in Klimmach. Das Bild zeigt sie auf dem Vormarsch in den Wäldern vor Schwabmünchen.

Plus Eine Rekonstruktion der letzten April-Tage 1945: In der "Halle 116" in Pfersee wird ins Gedächtnis gebracht, was sich vor 78 Jahren am Rand der Stauden abspielte.

Der schreckliche Wahnsinn hatte in Klimmach ein Ende: Vor 78 Jahren wurden KZ-Häftlinge am Rand der Stauden nach Süden getrieben. Als die Alliierten immer näher rückten, sollten 1000 bis 2000 Gefangene der Halle 116 am Augsburger Stadtrand nach Kaufering laufen. Es war der 25. April. Die Halle 116 der ehemaligen Luftnachrichtenkaserne wurde hektisch geräumt. Viele Männer konnten sich kaum noch auf den Beinen halten. Sie mussten trotzdem los: an der Wertach in Richtung Bobingen. Von dort ging es dann – vermutlich, um aus der Luft nicht gesehen zu werden – nach Waldberg.

Vier Männer überleben die Nacht in Burgwalden nicht

Dort übernachteten die Männer, die in den Haunstetter Messerschmitt-Werken zur Arbeit gezwungen worden waren, in Scheunen und Ställen. Sie wurden notdürftig mit etwas Essen versorgt. Zeitzeugen erinnerten sich, dass die ausgemergelten Männer vor Hunger am liebsten auch die Essensreste aus dem "Schweinetrog" gegessen hätten. Über die Nacht des Grauens wird auf der Homepage zum "Denkort Halle 116" berichtet. Vier Männer überlebten die Nacht nicht. Sie wurden in Burgwalden begraben. Heute erinnert eine Tafel an sie. Auch in Klimmach wurde eine Tafel angebracht.

