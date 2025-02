Als „Wehri-Wehro“ erfunden wurde

Wer weiß noch, wann die Wehringer Faschingsfreunde ihren Schlachtruf erfanden? Vor 30 Jahren wurde über „Wehri-Wehro“ erstmals in der Zeitung berichtet. Damals wurde eine Lanze gebrochen für den „ländlichen Fasching“, der kein Abklatsch des rheinischen Karnevals sein sollte. Der Wehringer Faschingsclub ist aber noch älter: Er wurde am 1. März 1973 gegründet. Vor allem die Durchführung der bunten Abende und eines jährlichen Faschingsumzuges sollte die Aufgabe des Vereins sein. In der Satzung des Vereins wurde die Pflege der Geselligkeit und des Humors festgehalten.

Erinnerungen an ein besonderes Filmprojekt

Keinen Schlachtruf, sondern schöne Erinnerungen tauschten die Mitwirkenden beim Heimatfilm „Der Wilderer von Gramais“ vor 30 Jahren aus. Sie trafen sich Ende Januar 1995, um über die aufregende und manchmal anstrengende Zeit zu ratschen. Die Idee zum Bergdrama voller Liebesleid, Intrigenspiel und Wildererromantik stammt von Helmut Seehuber. Der Großaitinger begeisterte Filmfreunde aus der Region, die als Laiendarsteller und Helfer mitmachen wollten. Im September 1979 begann das Film-Abenteuer: Eine kleine Autokolonne – vorneweg ein weißer VW-Käfer mit Anhänger – steuerte Gramais in Tirol an. Insgesamt drei Wochenenden dauerten die zum Teil gefährlichen Außenaufnahmen.

Drama auf dem Waldweg in Klimmach

Ein ganz anderes Drama spielte sich vor 70 Jahren in Klimmach ab: Der Fahrer von Langholz rutschte auf einem verschneiten Forstweg unter den hinteren Reifen eines schwer beladenen Transporters. Glücklicherweise wurde er nicht überrollt, sondern nur einige Meter mitgeschleift. Als seine Schreie gehört wurden, stoppte der Transporter - der Mann wurde unverletzt hervorgezogen.

Etwas ruhiger ging es derweil im Schwabmünchner Stadtrat zu. Dort beherrschte ein Thema die Sitzung: die Wohnungsnot in der Stadt. Die Stadträte und der damalige Bürgermeister Richard Wagner kamen überein, alle Hindernisse aus dem Weg zu räumen, damit das Bauen erleichtert wird. Eine rege Debatte wurde über das Defizit des städtischen Krankenhauses geführt. Es betrug damals rund 60.000 Mark. Gerüchten, dass das Krankenhaus deshalb verkauft werden sollte, wurde widersprochen. Bürgermeister Wagner bezeichnete das Krankenhaus als soziale Einrichtung, die nicht dazu da sei, „um Profit zu schöpfen“.

Wertvolle Landkarte für Königsbrunn

Ums liebe Geld ging es auch vor 50 Jahren: Die Stadt Königsbrunn nahm ein Darlehen von zwei Millionen Mark auf, um den Haushalt der Verwaltung auszugleichen. Bürgermeister Fritz Wohlfarth gab im Stadtrat außerdem bekannt, dass es gelungen sei, für die Stadt eine wertvolle alte Landkarte zu erwerben. Die „Gränzkarte“ aus dem Jahr 1785, immerhin vier Meter breit und einen Meter hoch, hielt die für Königsbrunn wichtigen Grundstücksgrenzen fest. Gekostet hatte das Werk 6000 Mark.