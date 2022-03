Am Sonntag wird in Schwabmünchen der Frühling gefeiert

Das Schwabmünchner Frühlingsfest zieht tausende Besucher an: Dafür sorgt ein buntes Programm im Stadtzentrum. Auch in der Stadthalle ist viel geboten.

Mit dem Frühling ist das so eine Sache. Mit vielen warmen Tagen hatte er sich zuletzt angekündigt. Doch jetzt macht er erst einmal schlapp. Denn zum Wochenende ist laut den Wetterexperten mit Schnee zu rechnen. Wem das nichts ausmacht, der kommt am Sonntag trotzdem zum Frühlingsfest der Werbegemeinschaft in Schwabmünchen.

Frühlingsfest Schwabmünchen: Ein Bummel durch das Stadtzentrum

Rund 50 Aussteller präsentieren sich in der Innenstadt, auf dem Stadt- und dem Schrannenplatz. Die Geschäfte haben von 12.30 bis 17 Uhr geöffnet. Kulinarisch ist viel geboten, für Stimmung sorgen mehrere Bands. Wer will, kann sich an einer Osternest-Aktion beteiligen: Aus einem von drei Nestern können Frühlingsfest-Besucher Eier nehmen, in denen sich dann Zettel mit Aufgaben finden. Zum Beispiel geht es darum, Lebensmittel zu kaufen und in einem der teilnehmenden Geschäfte abzugeben. Diese geben die Lebensmittel dann an die Tafel für Bedürftige ab.

Etwas früher als das bunte Frühlingsfest beginnt am Sonntag der Kunsthandwerkermarkt in der Stadthalle. Über 50 Aussteller aus den Bereichen Kunst, Handwerk und Design bieten von 10 bis 17 Uhr Waren und Werke an. Besucher können sich von Neuheiten und zahlreichen Dekorationsideen für Frühjahr, Sommer und das bevorstehende Osterfest inspirieren lassen.

Wo Besucher am besten parken können

Wegen des Frühlingsfestes kommt es in der Stadt zwischen 10 und etwa 18.30 Uhr zu Verkehrsbehinderungen. Die Fuggerstraße, die Luitpoldstraße, ein Teilbereich der Mindelheimer Straße, die Schulstraße und ein Teil der Ferdinand-Wagner-Straße (verkehrsberuhigter Bereich) sowie der Schrannenplatz sind komplett gesperrt. Die Umleitung verläuft über die Bahnhofstraße, Feyerabendstraße, Kaufbeurer Straße zum Kreisverkehr der Südspange und ist entsprechend ausgeschildert. Ortskundige werden gebeten, diesen Bereich zu umfahren. Parken können Besucher am Fest- oder am Schrannenplatz sowie an den Schulen und an der Geyerburg.

Auch in Königsbrunn darf gebummelt werden

In Königsbrunn können Besucher drei Wochen später den Frühling auf der Straße genießen: Am 24. April findet der Königsbrunner Marktsonntag statt. Ursprünglich hatte die Stadt den März dafür angepeilt. Doch mit Blick auf die steigenden Corona-Zahlen wurde der Termin verschoben. Beim Marktsonntag von 10 bis 18 Uhr können Besucher schauen, bummeln und genießen: Kulinarisches, Nützliches, Dekoratives und Informatives wird an zahlreichen Ständen geboten sein. Von 11 bis 16 Uhr können im Marktbereich zudem die Geschäfte öffnen. Neu ist der Standort des Marktes, der auf der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße Richtung Norden ab dem Kreisverkehr vor St. Ulrich stattfinden wird: Im ursprünglichen Marktbereich laufen derzeit Sanierungs- und Umbaumaßnahmen an der Straße.

