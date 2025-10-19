Die Rücklenmühle ist für ihn ein magischer Ort

Andreas Landau war seit frühester Jugend engagiert in der Jugendarbeit in Gersthofen. Er war Vorsitzender des Ortsverbandes der DJO (Deutsche Jugend in Europa) und unter anderem aktiv in die Integrationsarbeit mit damaligen Spätaussiedler eingebunden. In dieser Zeit organisierte er Zeltlager mit über 100 Kindern und Jugendlichen sowie Seminare zur Aus- und Fortbildung von Jugendleitern und Jugendleiterinnen. Über 20 Jahre hatte Landau das Amt des stellvertretenden Landesvorsitzenden Bayerns inne und war hier intensiv mit Migrantengruppen aus den unterschiedlichsten Ländern in Kontakt sowie im internationalen Jugendaustausch aktiv. Parallel zu seinem Ehrenamt bei der DJO pflegte der Bauingenieur sein musikalisches Hobby und vernetzte zwei Bereiche: die Jugendarbeit und die Musik. Als Vorsiztender der „Gersthofer Blasharmoniker“ und des „Gersthofer Jugendorchesters“ haben sich hier viele Chancen eröffnet. Aktuell ist Andreas Landau ehrenamtlich als Jugendschöffe am Amtsgericht Augsburg tätig und Ende Oktober geht es mit dem Jugendorchester Gersthofen wieder nach Kenia im Zuge eines internationalen Jugendkulturaustausches.

Was ist Ihr größtes Talent und wie setzen Sie es für den Landkreis ein?

ANDREAS LANDAU: Ich denke, in normalen oder zufälligen Begegnungen die Chance erkennen und die Vorstellung zu haben, mehr daraus zu machen und dann dranzubleiben. So konnten wir in den letzten Jahren sehr schöne interkulturelle Jugendbegegnungen mit unserem Gersthofer Jugendorchester Jugge durchführen und den Landkreis im In- und Ausland repräsentieren.

Beschreiben Sie Ihren Lieblingsort im Landkreis. Wann suchen Sie ihn auf? Und mit wem?

LANDAU: Ganz eindeutig das Jugendfreizeitgelände Rücklenmühle des Kreisjugendrings Augsburg-Land in Zusmarshausen. Bei jeder Gelegenheit beziehungsweise bei Veranstaltungen. Meistens mit der Familie und guten Freunden. Ein magischer und entspannter Ort

Welchen Ort im Landkreis sollte man lieber meiden?

LANDAU: Da kenne ich keinen.

Was ist Ihr persönlicher Ausflugs-Klassiker im Landkreis?

LANDAU: Ich denke die Waldgaststätte Peterhof, der zum Ortsteil Rettenbergen der Stadt Gersthofen gehört. Wir können von Gablingen aus hinlaufen.

Was war für Sie die größte Veränderung im Landkreis, seit Sie hier leben?

LANDAU: Der Ausbau des Radwegenetzes, der Bau von zwei wunderbaren Jugendfreizeiteinrichtungen in Dinkelscherben und Zusmarshausen.

Vor ihnen hängt ein großes weißes Plakat. Welche Botschaft würden Sie darauf schreiben?

LANDAU: Hier kann man echt gut leben.

Können Sie beim Nichtstun nichts tun?

LANDAU: Schwierig, vielleicht so ein bis zwei Tage.

Haben Sie ein Vorbild?

LANDAU: Ich habe kein spezielles Vorbild, orientiere mich aber gerne an Menschen, die sich für unsere Gesellschaft engagieren und für unsere demokratischen und freiheitlichen Grundwerte stehen. In unserer Firma arbeiten 21 unterschiedliche Nationen, und ich bin begeistert, wie diese Menschen sich integriert haben und ihr Leben mit allem, was dazugehört, neu aufgebaut haben - das ist vorbildlich.

Wenn Sie die Zeit zurückdrehen könnten: Wie alt wären Sie noch einmal gerne und warum?

LANDAU: Ich wäre, wenn dann ganz gerne wieder 20 bis 24 Jahre alt. Das war eine wirklich klasse Zeit – wir hatten die Wiedervereinigung, wir hatten eindeutig die bessere Musik und in ganz Europa war eine irre positive Aufbruchsstimmung. Es war alles irgendwie so leicht.

Vor was haben Sie Angst? Was hilft Ihnen in Situationen, die schwierig sind?

LANDAU: Angst direkt nicht, aber in schwierigen Situationen ist ein Gespräch mit der Familie sehr hilfreich.

Welche Frage wurde vergessen?

LANDAU: Vielleicht eine Frage zu den vielen mittelständischen Unternehmern in unserer Region, die auch in schwierigen Zeiten hinter ihren Mitarbeitern stehen und für Beschäftigung sorgen.

Serie: Die Redaktion stellt ausgewählte Landkreis-Botschafter vor - das sind Persönlichkeiten, die ihre Wurzeln im Augsburger Land haben und für den Landkreis Augsburg werben.