Angeklagter ergaunert sich einen 100.000-Euro-Kredit für einen Porsche

Plus Mit gefälschten Unterlagen verschafft sich ein Mann einen Kredit für sein Traumauto, das in Königsbrunn angeboten wurde. Das Vergnügen daran währte aber nur kurz.

Er arbeitete als Sicherheitskraft bei der Bahn. Aber er wollte sein Berufsleben umkrempeln. Um seine Geschäftsidee einer Autovermietung in die Tat umzusetzen, brauchte er ein schnittiges, repräsentatives Fahrzeug. Die Wahl fiel auf einen Porsche Carrera GTS Cabrio mit 480 PS und einer Spitzengeschwindigkeit von 309 Stundenkilometer, der in Königsbrunn zum Verkauf angeboten war. Doch der Kauf des schönen Cabrios im Wert von 112.000 Euro ging mit Höchsttempo den Bach hinunter und führte den 33-Jährigen wegen Betrugs und Urkundenfälschung auf die Anklagebank des Augsburger Amtsgerichts.