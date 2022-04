Kurios oder erfunden? Machen Sie mit bei unserem April-Rätsel

Plus Acht ungewöhnliche Geschichten aus dem südlichen Landkreis: Erraten sie, welche sich so nicht wirklich zugetragen hat? Unser Rätsel zum 1. April.

Der 1. April ist der Tag, an dem die Mitmenschen durch erfundene oder verfälschte Geschichten, Erzählungen oder Informationen in die Irre geführt werden. Die Redaktion hat eine Reihe von kuriosen Nachrichten aus den vergangenen Jahren zusammengetragen. Nur eine Geschichte entspricht nicht der Wahrheit. Wissen Sie, welche?