Arbeit trotz Rentenalter: Darum machen diese Menschen weiter

In einem Alter, in dem die meisten schon seit Jahren nicht mehr arbeiten, fühlen sich einige Menschen aus dem Kreis Augsburg wohl im Job. Das sind ihre Gründe.

Im Rentenalter die Füße hochlegen? Für manche Menschen aus dem Augsburger Land ist das unvorstellbar. Sie arbeiten weiter, im Alter von 66, 77 oder sogar mehr als 80 Jahren. Und haben oft noch Freude am Beruf. Neben der Freude an der Tätigkeit gibt es zahlreiche andere Gründe, im Rentenalter weiterzumachen. Verantwortungsgefühl, Struktur und Geld sind nur drei davon. Wir haben Menschen im "Unruhestand" gefragt, was sie motiviert.

Arbeiten auch Sie weiter, obwohl Sie längst im Rentenalter sind, und wollen davon erzählen? Melden Sie sich gern bei unserer Redaktion. Schreiben Sie eine E-Mail an redaktion@schwabmuenchner-allgemeine.de oder rufen Sie uns einfach an unter der Telefonnummer 08232/967740.