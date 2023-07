Arbeiten bei Hitze: Dachdecker haben es jetzt besonders schwer

Plus Dachdeckern im Augsburger Land macht die Hitze zu schaffen. Wie sie damit umgehen und was es für Regelungen gibt, auch im Hinblick auf die immer heißeren Sommer.

In der Hitze im klimatisierten Büro sitzen – dieser Luxus ist nicht allen Menschen vergönnt. Handwerker wie die Dachdecker sind der Sonne oft stundenlang ausgesetzt. Eine neue Regelung soll sie schützen: das Sommer-Ausfallgeld.

Es kann von den Betrieben bei den Sozialkassen des Dachdeckerhandwerks beantragt werden. Für ausgefallene Stunden können Arbeitnehmer so 75 Prozent ihres normalen Stundenlohns erhalten. Diese Regelung sei im Tarifvertrag geregelt und gelte für ganz Deutschland, erklärt Michael Voigt von der Dachdeckerinnung Schwaben. "Das sind Ausfallstunden, die man dann ausgleichen kann – ob das jetzt Regenzeit oder Hitze ist." Der Innungsobermeister hält die Regelung für sinnvoll. "Wenn es geht, wird geschaut, dass man es hinkriegt, und wenn nicht, kriegt man die Ausfallquote bezahlt."